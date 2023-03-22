蔡明彥：地緣政治複雜 整體大戰略須考量3因素

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北22日電）國安局長蔡明彥今天在立法院答詢指出，目前地緣政治情勢複雜，政策面實務操作過程中，如何找到威脅來源、如何擴大國際友盟支持、如何掌握國際社會主流價值，是整體大戰略規劃必須列入考慮的3項因素。

國防部、國安局、海巡署及陸委會今天向立法院外交及國防委員會專案報告「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」，並備質詢。

無黨籍立委林昶佐質詢，部分人士近日主張，台灣應與美中等大國等距交往，他詢問蔡明彥，台灣是否有辦法做得到。

蔡明彥答詢，等距概念比較像是學術或新聞用語，在政策面的實務操作，等距要視議題、看不同狀況；但目前地緣政治情勢較複雜，如何找到威脅來源、如何擴大國際友盟支持、如何掌握國際社會主流價值，這是整體大戰略規劃必須列入考慮的3項因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於目前國際情勢是否成為新型態冷戰，蔡明彥說，目前看到美中戰略競爭升溫當中，也有集團化對抗趨勢，美國和區域國家友盟合作加強，安保及經濟面向的多邊機制成立並希望制約中國；經濟安全面向的合作，讓友盟在供應鏈上的合作更有韌性。

學者傅大為、盧倩儀、馮建三、郭力昕組成的台灣反戰聲明工作小組20日舉行記者會，提出「和平、反軍火、要自主、重氣候」等4大訴求，主張台灣應與大國維持友好等距關係。（編輯：郭無患）1120322