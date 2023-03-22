土耳其地震 政府再捐贈2017萬美元協助災後重建

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）外交部日前針對土耳其強震宣布2000萬美元援助計畫，為妥善運用民眾愛心善款，外交部決定將剩餘善款聚焦用於災後生活重建，將再捐贈2017萬美元，協助土耳其採購行動餐廚車、建置行動廚房、洗衣房及淋浴車等。

土耳其與敘利亞邊境於2月6日發生芮氏規模7.8強烈地震，造成超過5萬人不幸喪生。外交部今天召開賑濟土耳其賑災記者會，外交部常務次長俞大㵢表示，因應本次土敘震災，行政院責成衛生福利部開設的賑災專戶已於6日截止受理捐款，過去一個月來募得約新台幣11.8億元，加上此前政府援款200萬美元，總計約4089萬美元。

俞大㵢指出，外交部已於2月18日宣布首波2000萬美元援助計畫，為妥善運用民眾愛心善款，經再與土耳其相關單位充分討論，決定將剩餘善款聚焦用於災後生活重建，將與土耳其首都安卡拉市政府合作，捐贈117萬美元採購行動餐廚車，開往災區為民眾提供熱食。

俞大㵢說，在非政府組織方面，將分別捐助土耳其「紅新月會」500萬美元，協助於災區建置行動廚房、洗衣房及淋浴車；捐贈土耳其「全國身障聯合總會」500萬美元，為災區身障人士購置電動病床及輪椅輔具；另為配合土國政府需要，將再提供與聯合國有密切合作的「尋求庇護者和移民協會（SGDD-ASAM）」900萬美元，共同合作於災區設立資訊教室及行動診所。

俞大㵢表示，外交部已經在全球資訊網開設「賑濟土敘賑災專區」，未來將持續公布善款運用情形，向外界說明相關援助計畫及辦理成果。本次賑濟土敘震災行動，台灣各界共同發揮同舟共濟的精神，及時響應國際人道援助需求，迅速動員，齊心合作，再一次向國際展現Taiwan can help、Taiwan is helping的精神。

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與會的駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）說，他代表土耳其人民誠摯地感謝台灣，展現人飢己飢的精神，慷慨解囊，這樣的溫暖超越語言的隔閡，讓大家團結在一起；這些現金捐款有助於土耳其重建災區、安置難民，並讓土耳其人民在災後能夠重拾勇氣與力量。

貝定可表示，他衷心感謝台灣人民給予土耳其大量的捐助與愛心，民眾善心與台土之間的友誼，將常存心中。（編輯：張良知）1120322