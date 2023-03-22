德國智庫拜會民進黨 表達支持台灣人民

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（中央社記者葉素萍台北22日電）德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）在台灣成立全球創新中心，FNF董事長巴奎今天拜會民進黨時表示，台灣在區域及全球重要性與日俱增，在台灣設置據點不只是向台灣學習經驗，更是對台灣人民表達高度支持。

民進黨晚間發布新聞稿指出，德國弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, FNF）董事長巴奎 （Karl-Heinz Paqué）今天率團拜會民進黨。

民進黨副秘書長楊懿珊、國際部主任謝佩芬、性別平等部主任李晏榕、新媒體中心主任詹賀舜、青年部主任阮俊達及國際部副主任邱雯莉共同接待；雙方就當前國際情勢、推動性別平等、鼓勵青年參政、打擊錯假訊息等議題交換意見。

謝佩芬說，FNF為與德國自由民主黨（FDP）共享自由主義價值的智庫，長期支持國際自由聯盟（Liberal International, LI）和亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）的運作，民進黨作為這2個國際組織的會員，多次與FNF共同為台灣發聲。

謝佩芬表示，台灣積極地強化與國際夥伴建立更強健連結，FNF就是最可靠的夥伴之一，期盼接下來有更多合作。

楊懿珊感謝FNF在台灣成立全球創新中心。她說，台灣面臨中國軍事及政治威脅加劇的關鍵時刻，全球國際夥伴的具體支持格外重要。民進黨致力於打造一個更好的環境，以吸引全球重要的國際組織在台灣設立據點，而FNF在台灣的設置，是對台灣最有力的支持。

巴奎表示，台灣一直是推動創新及進步價值的最佳夥伴，因為疫情延宕的關係，直到現在才能親自蒞臨台灣，為全球創新中心正式揭幕。

巴奎指出，台灣是當前全世界關注的熱點，在區域及全球的重要性與日俱增，在台灣設置據點的決定不只是向台灣學習經驗，更是對台灣人民表達高度支持。（編輯：楊蘭軒）1120322