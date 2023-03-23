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國民黨總統提名採徵召 侯友宜相信黨節奏與方式

2023/3/23 11:53（3/23 20:51 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）中國國民黨2024總統提名採徵召，新北市長侯友宜今天表示，相信黨有節奏及方式，他最重要還是做最大努力，為國、為人民做出最大貢獻，初心及責任不變，追求定位而不追求職位。

至於採徵召是否代表已排除鴻海集團創辦人郭台銘？侯友宜說，郭台銘是他非常敬佩的產經領導人之一，為國家做很多經濟貢獻，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時願承擔買疫苗，「點點滴滴都在我心裡」，值得多為國家做點事，一起同心齊力。

國民黨主席朱立倫昨天說，總統提名，大家共同意見是採徵召，團結勝選，避免爭議，會報請中央常務委員會共同決議；黨有責任幫主要參選人排除障礙，爭取更多支持。

雲林縣長張麗善上午率雲林縣政府團隊到新北市政府交流「智慧城市推動成果」，侯友宜率市府團隊與會，並接受媒體聯訪表示，公職生涯，認真為國、為民做最大努力是不變的初心及應盡的責任；個人職位不重要，重要的是定位，做出讓人民期待、有感政績。

張麗善表示，支持國民黨提名的總統參選人，也會勤跑雲林各鄉鎮市號召支持，唯有國民黨重返執政，全民才會相對受照顧。（編輯：李明宗）1120323

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