蔡培慧登記再戰2024立委 盼選民讓她繼續服務

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甫就職的民進黨立委蔡培慧（前左3）23日登記投入同選區2024年立委黨內初選，蔡培慧說，一年選3次說不累是騙人，但她有韌性、堅強意志、溫暖的心，盼選民讓她有繼續服務機會。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月23日

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）補選就職第11天的民進黨立委蔡培慧，今天登記投入同選區2024年立委黨內初選；蔡培慧表示，1年選3次說不累是騙人，但她有韌性、堅強意志、溫暖的心，盼選民讓她有繼續服務機會。

南投縣第2選區立委蔡培慧4日才從這席立委補選勝出、13日就職，她今天由民進黨立委羅美玲、兼任縣黨部主委的南投縣議員蔡銘軒等人陪同，至縣黨部登記參加同選區2024年立委選舉黨內初選；領表與登記明天下午截止，由於地方維持整合，此區預料僅蔡培慧登記。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，她去年11月26日選完南投縣長、今年3月4日補選上立委，緊接著再投入2024年立委選舉，1年選3次真的非常「硬篤」（閩南語，艱困、辛苦意），說不累是騙人的，因為她不只想著要贏，更不斷思考當選後如何落實政見，很感謝選民給她機會改變南投。

國民黨有意參選者包含南投縣議員宋懷琳、擔任國民黨中常委的縣議員游顥，其中以游顥較被看好出線，但國民黨先針對南投第1選區辦理提名登記，第2選區尚未作業；面對可能潛在對手，蔡培慧說，不論對手是宋懷琳或游顥，選舉過程中，有競爭才有進步。

今天陪同蔡培慧登記的前集集鎮長陳紀衡、前南投縣議員賴燕雪當初也被視為立委補選戰將，後來由蔡培慧出戰成功；蔡培慧說，非常感謝賴燕雪、陳紀衡，雖然上次補選都有意願，但選舉不是黨派、個人的戰爭，是團體戰爭，並讓人民檢視南投的公共事務與問題。

蔡培慧說，不論是整個南投縣的凝聚，或民進黨團結一心，「都是我們前進的動力」，非常感謝賴燕雪、陳紀衡等人一起助陣，一起向前行；羅美玲說，延續補選勝選氣勢，大家一起站出來「挺培慧」，黨內上下一定會團結，拿下第1、第2選區2024年立委選舉勝利。

南投縣第1選區6鄉鎮為草屯、中寮、國姓、埔里、魚池、仁愛，第2選區7鄉鎮市包含南投市、名間、竹山、鹿谷、集集、水里、信義，民進黨選將方面，截至今天上午第1選區蔡銘軒登記、第2選區蔡培慧登記；預料蔡銘軒將對決尋求連任的國民黨立委馬文君。（編輯：陳仁華）1120323