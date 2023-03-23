立委指社工薪資回捐手法變形中 籲政府檢討改善

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時代力量立委王婉諭（中）、高雄市社會工作人員職業工會祕書長郭志南（右）等23日在台北舉行記者會，王婉諭表示她接獲陳情，台南某關懷協會要求社工每個月要從薪水中拿新台幣2000元給同事，根本是薪資回捐的變形手法，政府應正視並改善，保障社工勞動權益。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

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（中央社記者王揚宇台北23日電）時代力量立委王婉諭今天說，接獲陳情，台南某關懷協會要求社工每個月要從薪水中拿現金2000元給同事，這根本是薪資回捐的變形手法，政府應正視並檢討改善，保障社工勞動權益。

受邀出席記者會的衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說，為防範薪資回捐問題，有建立申訴平台及處理流程，讓從業人員在勞動權益受損時有申訴管道；若遇到比較困難的案件，會邀集專家學者及多元代表進行個案討論。

王婉諭今天與高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南、吳姓前社工，在立法院召開「無良雇主出暗招，社工薪酸又一遭」記者會。

王婉諭說，高雄市社會工作人員職業工會日前才揭露，高雄市某願景協會指示社工每月須領現金給另一名社工，現在又接獲陳情，台南市某教育關懷協會終止承接台南市政府社會局方案後，不僅未依法資遣員工，還要求領有主管補助的社工，每月須拿新台幣2000元給另一名同事，也要將3000元的年終獎金，轉帳予該名同事。

王婉諭表示，社工界長期普遍存在薪資回捐問題，型態也一直變形，損害社工權益；以吳姓前社工的案例來說，要求社工以現金或轉帳給他人，等於是要社工幫雇主負擔人事費用，這根本是變形的薪資回捐，也規避勞動基準法規定。

郭志南指出，過去要求社工薪資回捐是以直接扣款方式進行，再到後來是社工領到全薪後，被要求捐款給協會或機構，現在則變成要拿現金給同事，手法一直在變；社工的要求其實很卑微，只是想拿到應得的薪資，並沒有多要錢。

衛生福利部社會及家庭署組長杜慈容表示，按照申訴流程，接到申訴平台的案件後，就會發文給當地社會局、勞動局以及勞動部職業安全衛生署，就是否有薪資回捐、有無違反勞動基準法等查處後，再將相關要件送回給權管單位綜合判斷，一案歸一案。

杜慈容指出，就本案來說，已於2月8日發函給相關單位，並於3月6日、3月17日收到社會局及勞動局的回文，但當中有所疑義，已請相關單位進一步再行查明、補充。（編輯：翟思嘉）1120323