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拚雲林第一選區立委 綠蘇治芬可能對上藍林文瑞

2023/3/23 14:35（3/23 15:16 更新）
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國民黨不分區立委林文瑞（前中）23日到國民黨雲林縣黨部登記雲林縣第一選區立委黨內初選。中央社記者姜宜菁攝 112年3月23日
國民黨不分區立委林文瑞（前中）23日到國民黨雲林縣黨部登記雲林縣第一選區立委黨內初選。中央社記者姜宜菁攝 112年3月23日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國民黨不分區立委林文瑞今天到國民黨雲林縣黨部登記雲林縣第一選區立委黨內初選，對於可能對上尋求3連霸的民進黨立委蘇治芬，林文瑞說，對勝選有信心，願意繼續承擔。

蘇治芬昨天委託雲林縣議員蔡岳儒、洪如萍及東勢鄉長張健福，前往縣黨部登記雲林縣第一選區立委黨內初選，爭取3連霸。

蘇治芬在臉書（Facebook）指出，去年九合一選舉後，在雲林特別深感受到的是年輕世代相當徬徨，尤其是政治工作者，因為賄選嚴重受到很大挫折，不少同志因此離開戰場。

她說，前晚和支持者開了「世代交替」會議，最後決定明年總統大選，交由年輕世代負起操盤責任，對於落入地方派系的立委對決，她負起責任，尊重黨內機制爭取提名。

林文瑞今天到國民黨雲林縣黨部登記雲林第一選區立委黨內初選，他述說自己從水利會基層到立委，秉持深耕鄉里力謀福祉的初心，他對勝選有信心，願意繼續承擔，要為國民黨再增添一席區域立委。

針對蘇治芬提到此次立委選舉落入地方派系的立委對決，林文瑞認為，跟派系扯不上關係，參選要站在鄉親的立場，為雲林未來打拚。

林文瑞表示，國民黨很久沒有承擔雲林縣第一選區立委，自己即日起會勤走選區，讓選民知道自己有承擔的勇氣。

林文瑞強調，參選是個人的意識跟黨的承擔，至於未來交由選民決定選賢與能，而不是哪一黨哪一派之爭。（編輯：陳仁華）1120323

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