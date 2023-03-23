總統將過境紐約 吳釗燮：從未規劃訪問康乃爾大學

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（中央社記者溫貴香台北23日電）朝野立委今天關切總統蔡英文將出訪中美洲友邦，過境美國紐約與洛杉磯，外交部長吳釗燮表示，過境的部分就是舒適、安全、便利、尊嚴。他並強調，從未規劃總統訪問母校康乃爾大學。

立法院外交及國防委員會上午邀請吳釗燮進行業務報告，針對總統蔡英文29日啟動民主夥伴共榮之旅，訪問友邦瓜地馬拉與貝里斯，並過境美國紐約與洛杉磯，為期10天9夜，朝野立委羅致政、邱志偉、江啟臣、邱臣遠等人均表達關切。

民進黨立委羅致政詢問，媒體報導，總統過境美國紐約，將出席由華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）贊助的活動演講，並接受哈德遜研究所頒發「全球領導獎」；過境洛杉磯將與美國眾議院議長麥卡錫會面，並在雷根圖書館發表演說，行程是否已經確定。

吳釗燮表示，行程還在安排當中；羅致政追問是否與麥卡錫見面，吳釗燮重申，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布，目前還在安排當中。

立委邱志偉詢問總統此次出訪是否有特別任務，吳釗燮表示，目標就是鞏固與邦交國的關係甚至更加提升，有關過境的部分就是舒適、安全、便利、尊嚴。

邱志偉建議未來總統過境外交應該發揮創意，可以過境日本、荷蘭、法蘭克福，特別是歐洲國家，不一定要從美國過境。吳釗燮表示，感謝提議，有關過境外交，的確需要有些想像力，歐洲有些國家與台灣關係非常好。

立委陳以信詢問，總統過境美國為何不訪問母校康乃爾，吳釗燮回答，沒有跟康乃爾聯繫過，「從一開始就沒有安排康乃爾」。

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江啟臣關心，若與邦交國一直斷交，未來可能連要過境美國的理由都沒有，吳釗燮稱不至於發生；江啟臣要求吳釗燮在國會做出保證，吳釗燮表示，願在這裡做出保證，他並說，很多邦交國與台灣的關係非常好。

立委邱臣遠關切密克羅尼西亞有意與台灣建交，吳釗燮表示，目前密國正在進行總統選舉，5月11日之前不適合有任何作為或聲明，但會積極爭取。（編輯：翟思嘉）1120323