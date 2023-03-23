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駐日代表謝長廷換人？吳釗燮：沒有這類討論思考

2023/3/23 19:10
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（中央社記者溫貴香台北23日電）新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，國民黨立委陳以信關切駐日代表是否換人；外交部長吳釗燮今天表示，目前並沒有這種思考或討論，且謝長廷當不當大法官，不是外交部業務範圍，他無法說明。

立法院外交國防委員會今天邀請吳釗燮列席報告並備詢，國民黨立委陳以信、江啟臣關切謝長廷返台時有無請假、吳釗燮是否知情等問題，台灣日本關係協會秘書長周學佑表示，有請假。

陳以信詢問吳釗燮，謝長廷是否回外交部述職？吳釗燮表示，往例都會安排，但目前為止尚無此安排，謝長廷這次返台，是要參加台日協24日的理監事會議。

針對謝長廷是否爭取出任大法官，吳釗燮表示，謝長廷返台是要出席台日協理監事會議，對於大法官一事，他沒有相關訊息、也不是外交部業務範圍。

陳以信追問駐日代表是否換人？吳釗燮說，目前沒有任何這種思考與討論，謝長廷當不當大法官與外交部沒有關係，不涉及外交部業務，沒有任何說明。

江啟臣也問駐日代表請假回台應讓直屬長官、外交部長知道，吳釗燮表示，他都有拍電報回來。（編輯：蘇志宗）1120323

#謝長廷
#吳釗燮
#陳以信
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