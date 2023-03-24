藍：鄭文燦用公益彩券盈餘綁樁 應把錢還回來

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國民黨24日舉行記者會，桃園市議員凌濤（右）、舒翠玲（左）出席，質疑行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，長期挪用公益彩券盈餘基金用來個人綁樁達新台幣2.1億元，呼籲鄭文燦不僅應對桃園人道歉，更應把錢還回來。中央社記者謝佳璋攝 112年3月24日

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天表示，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，長期挪用公益彩券盈餘基金用來個人綁樁達新台幣2.1億元，已被監察院糾正要求歸墊，等於過去鄭文燦花的錢，要桃園市長張善政買單，呼籲鄭文燦不僅應對桃園人道歉，更應把錢還回來。

國民黨今天召開記者會，桃園市議員舒翠玲表示，公益彩券基金的目的是為照顧弱勢族群、執行社會福利，但鄭文燦任桃園市長期間，卻長期挪用基金中須專款專用的預算。

國民黨指出，鄭文燦雖在民國104年成立基金管理會，該基金管理會主委與副主委分別由副市長跟社會局長兼任，但審計報告中卻明確指出「如同橡皮圖章」，一年只開2次會議，監督跟審核過程沒有提供詳細計畫報告內容。

舒翠玲說，監察院糾正文共列出2億1000萬元完全不符合公益彩券盈餘分配基金的使用規範，監察院要求桃園市政府必須歸墊，雖然調查報告111年12月14日才出爐，但其實審計部年年糾正。鄭文燦看到監察院糾正文後，才馬上修了桃園市史上最嚴苛的社團補助辦法，可見現任行政院副院長鄭文燦才是真正寅吃卯糧，讓現在張善政要買單。

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國民黨桃園市議員凌濤表示，鄭文燦曾說「買彩券做公益，踴躍支持社福團體」，還說要用在挹注地方政府的社福支出，結果公益彩券基金的這2.1億竟然都用在請客吃飯上面。桃園市審計處從107至109年連續3年提醒補助計畫內容與基金內容未盡相符，基金管理會審查卻視若無睹，繼續進行。

凌濤質疑，是不是鄭文燦把公益彩券盈餘當成自己小金庫，是不是用來綁樁遂行政治利益，鄭文燦無法迴避此一質疑。呼籲監察院不應只糾正桃園市府相關經費的使用，因為這都是按照鄭文燦市長的指揮，監察院應該立刻調查糾舉現任行政院副院長鄭文燦，讓公務員懲戒委員會進行裁處。（編輯：蘇志宗）1120324