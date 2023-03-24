疫後特別預算三讀 民進黨團感謝在野協助

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會今天三讀通過疫後特別預算。民進黨團表示，這是很有特色的特別預算，全案從決策到三讀通過不到3個月時間，也感謝在野黨團的協助，提醒行政單位要做好預登記、少排隊、反詐騙等工作。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則於三讀後發言指出，雖然這次普發現金的金額為新台幣6000元，未達成國民黨希望發1萬元的目標，但這對一般民眾還是有所助益；總體來說，能促進消費與就業、振興經濟，基本上對經濟有好的影響。

立法院會今天三讀通過疫後特別預算，歲出所需財源原列3800億元，審議結果減列1億2000萬元，改列為3798億8000萬元，通過的特別預算數中包括執行普發現金每人6000元所需經費。

疫後特別預算三讀通過後，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人召開記者會，提及全案推動狀況，也說當中看到總統蔡英文的決策、前行政院長蘇貞昌的效率及行政院長陳建仁的溫暖，是很特別的特別預算。

鄭運鵬指出，這是台灣第一次採普發現金的方式執行預算，相關立法、行政程序必須要完備，感謝民眾的體諒，而發放時間會在4月6日後。此外，疫後特別預算不是只有普發現金，還有針對台電、勞保與健保的補助，及房貸協助、擴大公共運輸補貼、照顧弱勢、中小企業升級、農業基礎設施再精進等。

鄭運鵬說，普發6000元將採5種領取方式，現已開放民眾預先在普發現金的官網登記，目前還算順利，之後的ATM領現、郵局領現，財政部跟金管會要管理好秩序，減少民眾排隊領錢情形，相關反詐騙工作也要持續進行，讓民眾安心領錢、安心花錢、安心度過疫後的第一年。

不過，曾銘宗認為，錯誤的能源政策仍未改革，以及民進黨透過撥補方式拖延勞保改革，試圖以時間換取空間，把該改革的問題丟給下一任政府，因此3800億元的特別預算對國家社會來說，是「短空長也空」。

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提到，支持經濟成果全民共享，但民眾黨團更重視世代正義與財務黑洞；3800億元的預算不是不能用，而是希望各部會要把錢花在刀口上，民進黨執政下財政紀律敗壞、特別預算常態化，民眾黨團也要對於執政黨多數暴力、大撒幣等表達最大遺憾。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，希望政府可以把錢花在刀口上，不浪費人民的納稅錢，並堅持要以實質照顧弱勢為優先任務，時力會嚴格監督特別預算執行狀況，替人民荷包把關，同時也會堅持繼續推動優先照顧弱勢的各項政策，不讓任何一個人被丟下。（編輯：翟思嘉）1120324