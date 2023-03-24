國民黨立委初選登記 徐巧芯：推費鴻泰列不分區

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（中央社記者劉建邦台北24日電）國民黨立委初選第1階段登記今天截止，挑戰現任立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯受訪表示，把費鴻泰列不分區立委名單或在藍營執政後進內閣，由她當立委才是世代交替最好典範。

國民黨2024立委初選登記採分階段進行，第1階段登記時間從22日至24日，台北市第3、7、8選區為第1階段。徐巧芯今天中午赴國民黨台北市黨部登記參選北市第7（信義、南松山）選區，挑戰現任立委費鴻泰。費鴻泰已完成登記。

徐巧芯結束登記後接受聯訪表示，國民黨將贏得2024選舉，因此費鴻泰可進內閣發揮長才或列為不分區立委，由她擔任選區立委，這會是世代傳承典範及世代交替解答。

她說，從小就住在北市信義南松山區，希望在最好的年紀及最有拚勁的時候做更多有意義的事，世代交替不是為要拉下誰，是要把資深黨內立委推往更上層的舞台。

她表示，資深黨內立委專業跟歷練最適合在國民黨勝選後擔任內閣成員，未來她若能成為北市信義南松山選區立委，一定力挺費鴻泰進內閣且還能升級為市民服務。

媒體問是否擔心因初選導致藍營分裂，徐巧芯說不會。至於若初選未勝出是否支持費鴻泰，徐巧芯僅回應，她的職志就是監督民進黨，希望初選採全民調，這是最簡單直接方式。

國民黨台北市議員徐弘庭在上午10時許赴北市黨部登記投入北市第8（文山、南中正）選區，挑戰現任資深立委賴士葆。賴士葆日前已完成登記。

徐弘庭接受聯訪表示，賴士葆是優秀人才但在選區服務已24年是國民黨重大失誤，登記並非要取代誰，是要讓年輕人承擔更多責任，他絕不接受協調且希望初選採全民調。

媒體詢問上屆初選就曾挑戰過賴士葆但最後落敗。徐弘庭指出，當時採黨員投票占3成、民調占7成，他在民調有些微落後，但黨員投票卻以懸殊票數輸給賴士葆，可能是受黨員年齡結構影響，若採黨員投票，對年輕民代會很吃力，重申這屆初選應採全民調。

媒體問及針對2人登記同選區國民黨可能透過協調決定初選方式是否接受協調後退選？徐弘庭說，年輕民代參選抱持理念都一樣，是出於世代傳承，很難接受協調並退選，呼籲黨內前輩和領導者要有智慧，讓賴士葆進不分區立委才能有更多貢獻。（編輯：張銘坤）1120324