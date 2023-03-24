更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治

謝長廷：已請朋友勿推薦大法官 但不代表我沒資格

2023/3/24 15:18（3/24 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北24日電）新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，謝長廷今天表示，他已請朋友不要推薦，但這不表示他沒有資格，因為他讀法哲學、研究法的正義，且他曾做過原告、被告、證人及鑑定人，經驗豐富。

新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，基金會董事長林耀文22日表示，謝的學經歷及為台灣民主運動的貢獻，很適合擔任大法官，並轉述謝長廷的態度是「隨緣」。

東亞情勢研究會下午舉辦「台灣與日本，建構世界與和平共同體」座談會，謝長廷會後受訪表示，大家這麼關心此議題讓他嚇一跳，「所以我跟朋友說不要推薦我」；但謝長廷強調，這不表示他沒資格，因為他讀法哲學、研究法的正義，且他自身實務經驗豐富，曾做過原告、被告、證人跟鑑定人，沒有一個人會有這麼多經驗。

針對國民黨認為謝長廷的黨性強烈，恐無法司法獨立。謝長廷說，台灣就是這樣，不相信人類有崇高心靈，說民進黨一定有問題，民進黨則認為國民黨也有問題，這樣的狀況並不好，要和解共生。

謝長廷指出，若要提出申請，他一定會事先宣布，因為這不是見不得人的事情，且依法也能自我推薦，並經過審查程序。

媒體詢問，是否支持前總統馬英九去中國大陸祭祖。謝長廷回應，沒有支持也沒有期待，祝福他，因為前途險惡。（編輯：翟思嘉）1120324

新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，謝長廷（前中）24日表示，他已請朋友不要推薦，但這不表示他沒有資格。中央社記者謝佳璋攝 112年3月24日
新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，謝長廷（前中）24日表示，他已請朋友不要推薦，但這不表示他沒有資格。中央社記者謝佳璋攝 112年3月24日
#謝長廷
#國民黨
#司法院
謝長廷
謝長廷：日本在中國眼裡已是當事人 籲民主國家結盟央行升息半碼 鄭文燦：審慎研議縮小房貸族衝擊
馬英九
邱太三：馬英九盼「馬習二會」 關注陸方如何出招顧立雄：當前最高戰略 讓中共延後攻台時間表
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族