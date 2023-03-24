謝長廷：已請朋友勿推薦大法官 但不代表我沒資格

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（中央社記者游凱翔台北24日電）新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，謝長廷今天表示，他已請朋友不要推薦，但這不表示他沒有資格，因為他讀法哲學、研究法的正義，且他曾做過原告、被告、證人及鑑定人，經驗豐富。

新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，基金會董事長林耀文22日表示，謝的學經歷及為台灣民主運動的貢獻，很適合擔任大法官，並轉述謝長廷的態度是「隨緣」。

東亞情勢研究會下午舉辦「台灣與日本，建構世界與和平共同體」座談會，謝長廷會後受訪表示，大家這麼關心此議題讓他嚇一跳，「所以我跟朋友說不要推薦我」；但謝長廷強調，這不表示他沒資格，因為他讀法哲學、研究法的正義，且他自身實務經驗豐富，曾做過原告、被告、證人跟鑑定人，沒有一個人會有這麼多經驗。

針對國民黨認為謝長廷的黨性強烈，恐無法司法獨立。謝長廷說，台灣就是這樣，不相信人類有崇高心靈，說民進黨一定有問題，民進黨則認為國民黨也有問題，這樣的狀況並不好，要和解共生。

謝長廷指出，若要提出申請，他一定會事先宣布，因為這不是見不得人的事情，且依法也能自我推薦，並經過審查程序。

媒體詢問，是否支持前總統馬英九去中國大陸祭祖。謝長廷回應，沒有支持也沒有期待，祝福他，因為前途險惡。（編輯：翟思嘉）1120324