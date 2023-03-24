余天交棒李坤城選立委 彭佳芸：派系不該凌駕民意

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（中央社記者高華謙新北24日電）民進黨新北三重立委初選競爭激烈。現任議員彭佳芸今天登記參選時談及現任立委余天支持對手李坤城時說，尊重余天言論，但派系不該凌駕民意；她的誠信就是承諾永遠在三重服務。

民進黨新北市三重立委初選，包括正國會派系前新北市議員李坤城、蘇系現任議員李余典與英系的彭佳芸都登記參選，三強鼎立態勢成形。該選區現任正國會立委余天今天受訪時說，他決定放棄區域立委選舉，且為了配合民進黨主席賴清德的政策，即對人民誠信的問題，將支持李坤城；此舉也為選情增添變數。

彭佳芸今天下午到民進黨新北市黨部登記參選並接受媒體聯訪。她說，很感謝三重20名里長陪同登記，三重10多年以來都沒有在地立委，大家都希望她挺身而出。

彭佳芸表示，她的參選符合民進黨中央黨部9日公布的初選規則，自己沒違反任何黨章。另外，2022年新北市長選舉輸掉三重，這對民進黨來說是非常大警訊，民進黨應透過公平初選，選出最有機會贏得三重立委的人，並協助身兼民進黨主席的副總統賴清德贏得總統大選。

彭佳芸說，自己陣營有私下做過民調，她是三重最強人選，也是最有機會延續三重這席的人選。

對於余天指自己支持李坤城的原因之一是配合賴清德的誠信原則。彭佳芸表示，她尊重余天言論，但派系不該凌駕於民意，派系為了自己利益私相授受、指定接班，不僅違反民進黨傳統，選民也不能接受。「派系黑箱作業，推選一個去不分區，再推一席占區域立委名額，這樣不僅算計民意，也算計賴清德」。

至於李坤城現在表態自己符合誠信條款、最具正當性，彭佳芸說，她的誠信就是對選民承諾，永遠在三重為大家服務，她不會為了選一個位置遷戶籍，這就是她的誠信。

彭佳芸表示，有民眾問她李坤城4年前帶職參選蘆洲、五股區立委初選，其實她一直都知道這件事，但為了黨內團結與一致，她選擇承受這樣的壓力，也呼籲對手不要為了自己利益，就以自己做過的事情攻擊黨內同志，「不要這樣雙重標準，昨是今非」。

前民進黨籍資深議員、彭佳芸的公公鄭金隆接受媒體聯訪時談及余天支持李坤城時說，余天有自己的政治考量，他予以尊重；但余天17年前首度參選立委，當時在地議員只有自己公開挺他，且余天3度選立委，自己都當他的總幹事，全力以赴，就做人來說，這樣的結果讓他覺得備受委屈。（編輯：張銘坤）1120324