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民進黨台南立委初選5人同額 僅第1選區雙姝對決

2023/3/24 18:05
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（中央社記者張榮祥台南24日電）民進黨台南市區域立委初選登記今天截止，6個選區中有5個選區同額競選，僅第1選區由現任立委賴惠員對上前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧；市黨部表示，若協調未果，再辦初選。

民進黨台南市黨部今天新聞稿指出，台南市區域立委初選共7人登記，其中第2選區郭國文、第3選區陳亭妃、第4選區林宜瑾、第5選區林俊憲、第6選區王定宇等5名現任立委同額競選。

第1選區（後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲、官田），分別有賴惠員、郭貞慧登記，競爭激烈。

賴惠員是現任立委，2018年競逐台南市議員「3連霸」失利，轉換跑道成功；郭貞慧是前農委會副主委、前台南市議員李退之的妻子，李退之曾在2020年黨內立委初選失利，郭貞慧此次出馬頗有「代夫出征」的味道。

台南市黨部表示，第1選區雙姝對決，競爭激烈，將先行溝通協調，如無法達成協議，再由中央黨部辦理民調決定提名人選；其他5個選區只有現任立委1人登記，將穩獲提名。（編輯：孫承武）1120324

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