民進黨屏東立委初選 屏北3人登記展開協調

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）民進黨內屏東立委初選登記今天截止，第1選區屏北地區有3人登記、第2選區屏南地區則1人登記。民進黨屏東縣黨部表示，屏北地區將展開協調機制。

民進黨立委初選登記下午5時截止，屏東縣黨部發布訊息指出，第1選區（屏北）有屏東縣議員陳明達、現任立委鍾佳濱、農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗等3人登記；第2選區（屏南）則有屏東縣議員許展維領表登記。

民進黨屏東縣黨部告訴中央社記者，屏北地區將展開協調機制，4月18日前會有結果。力拼連任屏北地區立委鍾佳濱則表示，擔任立委7年來，登錄在案服務案件數達7300多件，目前利用週六下午到村莊廟口開設行動服務站。明年總統大選至關重要，立委選舉需推出強棒相輔相成，帶動勝選氣勢。

面對民進黨內「誠信條款」。陳明達表示，中常會討論後無硬性或明文規定現任議員不得參選。自己有2屆代表、3屆議員經歷，決定擴大服務爭取參選立委。

屏東農田水利會出身的黃信茗則說，在水利會服務39年，每天跟農民站在一起、深知農民看天吃飯，相當辛苦，若有機會當選立委，會制定更好政策，讓農民生活更好。

屏南地區立委之戰，民進黨許展維登記參選，由於僅1人登記，可望獲黨內提名挑戰現任立委蘇震清。許展維說，從政28年一路受民進黨栽培，從基層服務起深知鄉親需求。尤其民進黨在屏南沒有黨籍立委，導致中央政令宣導、經濟發展出現凝滯，要將民意拼圖補上，讓屏東多1席民進黨籍立委。

蘇震清原為民進黨籍，因涉貪案2021年以不想傷害民進黨選擇自行退黨，但仍深耕地方，相對許展維登記參選，屏南立委選戰已點燃戰火。（編輯：孫承武）1120324