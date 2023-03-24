國民黨北市第7選區立委初選增4人 黨部先審資格

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（中央社記者劉建邦台北24日電）國民黨2024立委初選第1階段登記今天結束，台北市第7選區包含徐巧芯、費鴻泰參選，但在截止前忽然新增4人。北市黨部指出，確實有非預期人選登記，會先審查參選資格。

國民黨日前公告2024年立法委員初選採分階段，台北市立委初選第1階段包含第3選區（中山、北松山）、第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正），登記時間從22日至24日下午4時止。

國民黨台北市第7選區立委初選已登記包含台北市議員徐巧芯、現任立委費鴻泰，但今天下午在登記截止前忽然增加4人。依北市黨部公布登記第7選區初選包含徐巧芯、張宏森、閻景榕、許原榮、陳暉，加上日前已登記費鴻泰，共6人參選。

徐巧芯接受媒體電訪指出，因先有1名不認識的人忽然登記參加初選，而費鴻泰辦公室2名人員得知後決定登記，認為不妥且為表達抗議，她的辦公室人員也登記，導致初選爆炸。

國民黨台北市黨部表示，北市第7選區立委初選確實有非預期人選在截止時間前登記，後續會依提名辦法，先審理登記者資格，若不符合就取消，若符合將在28日開協調會進行協調。

北市黨部指出，針對第1階段初選部分，將在28日召開協調會討論是採全民調或黨員投票占3成、民調占7成的方式，且會讓參選人表達意見，若協調不成再提至委員會討論，最後抽籤決定初選方式，4月22日可確定提名人選。

市黨部表示，第1階段立委初選已登記包含第3選區現任立委王鴻薇、第7選區共6人、第8選區的台北市議員徐弘庭、現任立委賴士葆。

市黨部指出，台北市第6選區（大安）、第4選區（南港、內湖）立委初選為第2階段，將於4月間公告及領表登記，最晚5月間完成提報黨中央。北市第1、2、5選區立委初選為第3階段將於5月間公告及領表登記，6月18日確定名單後提報黨中央。（編輯：張銘坤）1120324