國民黨第一階段立委提名19選區 28人登記4區需協調

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國民黨第立委選舉第一階段提名，領表登記24日截止，19個選區中，共有28人完成領表登記。有4個選區超過2人登記，其中台北市第8選區議員徐弘庭（右）挑戰現任立委賴士葆（左）。（左圖取自facebook.com/abao.tw、右圖取自facebook.com/WilliamHsu19820621）

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨第11屆立委選舉第一階段提名，領表登記今天截止，19個選區中，共有28人完成領表登記；有4個選區超過2人登記；其中在台北市第7選區，有台北市議員徐巧芯、立委費鴻泰等6人登記，將依提名辦法進行協調、初選等作業。

國民黨備戰明年立委選舉，將分3階段完成提名，根據規劃，日前公布第一階段提名選區，分別為台北市第3、第7、第8選區，新北市第1、第9、第11選區，桃園市第3、第4、第5選區，台中市第2、第3、第8選區，彰化縣第3選區，南投縣第1選區，雲林縣第1選區，高雄市第5選區、花蓮縣、金門縣、連江縣共19選區。今天領表登記截止。

國民黨下午發出新聞稿指出，19選區中，共有28人完成領表登記。僅有1人登記的選區，分別為立委王鴻薇登記台北市第3選區、立委洪孟楷登記新北市第1選區、立委林德福登記新北市第9選區、立委魯明哲登記桃園市第3選區、立委萬美玲登記桃園市第4選區。

以及前立委顏寬恒登記台中市第2選區、立委楊瓊瓔登記台中市第3選區、立委江啟臣登記台中市第8選區、立委謝衣鳯登記彰化縣第3選區、立委馬文君登記南投縣第1選區、立委林文瑞登記雲林第1選區、議員黃柏霖登記高雄市第5選區、立委傅崐萁登記花蓮縣立委、立委陳玉珍登記金門縣立委、立委陳雪生登記連江縣立委。

有4個選區超過2人登記，包括台北市第7選區共有費鴻泰、徐巧芯、張宏森、閻景榕、陳暉、許原榮等人領表登記；台北市第8選區則有議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆；新北市第11選區也有現任議員劉哲彰挑戰現任7連霸的立委羅明才；桃園市第5選區，現任立委呂玉玲登記拚連任，但也將面對到議員黃敬平、舒翠玲的挑戰。

國民黨表示，若該選區僅有1人登記，3月29日即可提報中常會提名；如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報中常會核定。（編輯：蘇志宗）1120324