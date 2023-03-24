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吳釗燮：專制政權遇困境常以外部危機轉移壓力

2023/3/24 21:49
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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，部長吳釗燮近日接受日媒專訪表示，台灣無法確定中國何時攻台，但值得關注的是，當專制政權面臨內政困境時，往往透過製造外部危機以轉移國內壓力，而台灣要避免成為可能的代罪羔羊。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮近日接受「日本時報」（The Japan Times）專訪表示，日本是台灣人最喜歡國家之一，兩國人民互訪熱絡、情感深厚，經濟也互惠互利，不論貿易或投資均相當穩健，台日之間密切往來的模式，已為許多國家所效仿，近來也愈來愈多國家訪團抵台，就是為了要踏上台灣這塊土地，展現強而有力的支持。

吳釗燮指出，台日位處第一島鏈關鍵防線，同樣面對來自中國軍事威脅的挑戰，近年日本強化對西南群島防衛部署，修訂防衛3文件，宣布國防預算5年內提升到GDP的2%，都展現捍衛國家安全及國際秩序的決心，台灣期盼日本持續對東海及台海和平穩定發揮重要力量。

吳釗燮提到，日美軍事同盟是印太和平穩定基石，當日本願意承擔更多防衛責任時，不僅對日本自身有利，對區域安全也有助益，台灣會積極承擔自我防衛的責任，台灣政府與人民都將堅決捍衛自由民主的生活方式，並加速強化國防及軍事改革。

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吳釗燮也說，台灣無法確定中國何時可能攻台，而中國是否發動戰爭，也需要考慮侵台合法性、能否短期內奪下台灣、美國是否介入，及國際制裁與國際形象受損因素。值得關注的是，當專制政權面臨內政困境時，往往透過製造外部危機以轉移國內壓力，而台灣要避免成為可能的代罪羔羊。

吳釗燮最後強調，中國擴張野心不限台灣，擴及東海、南海、太平洋、印度洋，甚至遠至非洲。去年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，無疑是印太地區許多國家的一記警鐘，因此所有關心「自由開放的印太區域」的國家都必須團結，共同遏阻威權主義擴張。（編輯：林興盟）1120324

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