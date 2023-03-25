首批替代役實彈射擊訓練 林右昌盼充實訓練成果

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）內政部自112年度替代役第242梯起，在基礎訓練期間，增置實彈射擊課程，內政部長林右昌今天到成功嶺，視導替代役訓練班首次實彈射擊，他表示，希望將充實訓練成果。

兵役改革，替代役男接受實彈射擊訓練，林右昌今天上午前往成功嶺視察，他接受媒體聯訪表示，全民防衛，兵役制度自4個月延長為1年，此次替代役實施實彈射擊訓練，希望更充實訓練的成果，剛剛詢問替代役男，大家都很興奮可以體驗實彈射擊，還有滿靶的，射擊成果相當好。

林右昌指出，所有槍枝經過軍方檢測，提前做了歸零設計，以最高標準要求槍枝使用安全，目前役政署未實際管理槍枝，所有槍枝在實施射擊當天，才提領出來，完成後進行保養，才會送回庫存，作業程序役政署和軍方密切合作。

內政部役政署補充說明，替代役訓練班在14天的基礎訓練期間，增置實彈射擊課程，替代役接受課程訓練，接著到模擬訓練館接受4小時的模擬練習，使用的器材具有槍枝的後座力、槍砲聲、彈擊點，再進行9發的實彈射擊，強化役男基礎軍事技能，以便國家需要時支援軍事勤務。（編輯：李亨山）1120325

兵役改革，內政部長林右昌（左2）25日前往成功嶺，視察首批替代役男進行實彈射擊課程，為射擊滿靶的役男在靶紙上簽名。中央社記者趙麗妍攝 112年3月25日