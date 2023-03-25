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鄭文燦：賴清德民調領先是符合社會大眾期待

2023/3/25 17:28（3/25 17:46 更新）
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行政院副院長鄭文燦（前中）25日前往嘉義縣朴子配天宮參拜時表示，民進黨將提名副總統賴清德參選下屆總統，賴副總統就任以後積極做事，符合社會大眾期待，更重要是展現領導者魅力，這與國民黨可能的總統參選人有著明顯差別。左為嘉義縣長翁章梁。中央社記者蔡智明攝 112年3月25日
行政院副院長鄭文燦（前中）25日前往嘉義縣朴子配天宮參拜時表示，民進黨將提名副總統賴清德參選下屆總統，賴副總統就任以後積極做事，符合社會大眾期待，更重要是展現領導者魅力，這與國民黨可能的總統參選人有著明顯差別。左為嘉義縣長翁章梁。中央社記者蔡智明攝 112年3月25日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）媒體提問副總統賴清德民調支持度高於新北市長侯友宜，行政院副院長鄭文燦今天說，他認為副總統賴清德就任以後，積極做事符合社會大眾期待，更重要是展現領導者的魅力，兩者有著明顯差別。

鄭文燦今天參拜嘉義縣朴子配天宮媽祖，面對媒體提問最新民調顯示賴副總統支持度高於侯友宜，他的看法如何。

鄭文燦說，最近的民調顯示，國民黨政黨支持度及總統可能人選的支持度都在下滑，這是呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，執政團隊努力地回應人民期待、照顧人民、照顧產業的結果。

鄭文燦表示，民進黨將提名賴副總統參選下屆總統，賴副總統就任以後積極做事，符合社會大眾期待，更重要是展現領導者的魅力，這與國民黨可能的總統參選人有著明顯的差別。

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另外，媒體也提問美國前白宮顧問歐布萊恩建議，台灣民眾要學習使用AK-47步槍，才能抵禦中國的侵略；鄭文燦則說，國際友人是提醒台灣要有全民國防、清楚的安全意識，保護自己的能力要不斷提高，才能夠避戰。

鄭文燦強調，這段時間看到宏都拉斯擬與台灣斷交，就是因為中國用金錢外交來圍堵台灣，政府已盡最大的努力、盡最大的善意、盡最大的合作，要挽回宏都拉斯，當然還是要秉持著對等、互惠、尊嚴的立場來處理外交關係。（編輯：張銘坤）1120325

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