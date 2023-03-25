愛丁堡議長首度訪高 交換合作意向信

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英國蘇格蘭愛丁堡市議會議長凱米．戴伊（Cammy Day）（左）25日拜會高雄市長陳其邁（右），雙方交換合作意向信，表達對高雄和愛丁堡發展夥伴關係的共識與期待。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）英國蘇格蘭愛丁堡市議會議長凱米．戴伊今天拜會高雄市長陳其邁，雙方交換合作意向信，表達對於高雄和愛丁堡發展夥伴關係高度共識，並就乾淨能源等多元議題交換意見。

繼去年10月透過視訊拜會搭起兩市友誼橋樑，陳其邁下午和戴伊(Cammy Day)首度面對面進行實體交流。對於訪團貴賓一行表達熱烈歡迎，致詞時也感謝戴伊對台灣長期友好，以具體行動力挺台灣。

陳其邁指出，民主自由和人權是台灣和英國共享價值。尤其，高雄在台灣民主改革中佔有重要地位，高雄自我期許不僅要作為保障人權的城市，也要作為淨零轉型領導城市，相信高雄市會是愛丁堡在亞洲最好的合作夥伴。

戴伊則強調，愛丁堡與高雄結緣多年，愛丁堡清楚需要利用科技達成淨零轉型，這次訪團相當期待參加智慧城市論壇，其中淨零排放是因應氣候變遷議題的首要目標。這次來訪深刻體驗高雄在科技和能源轉型、邁向永續智慧城市決心及發展成果，這也讓他更加肯定高雄與愛丁堡有許多值得合作面向。

2人隨後交換合作意向信，表達對於高雄和愛丁堡發展夥伴關係共識與期待。包括在智慧城市、淨零碳排及乾淨能源等領域展開實質合作，使高雄與愛丁堡攜手邁向永續發展目標、共創兩市利益。

陳其邁並致贈戴伊高雄獨有荔釀、六龜山茶，更特別送上本土創作樂團「打狗亂歌團」嚴詠能團長遺孀陳玟勳所製作，刻有戴伊議長畫像月琴，讓戴伊議長作為紀念。

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由於戴伊過去在愛丁堡欣賞「打狗亂歌團」表演，當時嚴詠能邀約戴伊來高雄聽他演出，雙方約定在高雄相見。陳其邁感性表示，盼戴伊議長收藏此琴同時，也能時常回憶起嚴詠能團長及高雄的朋友。

愛丁堡訪團在高雄停留2天，25日走訪英國領事館、高雄市立圖書總館，也體驗輕軌及搭乘文化遊艇，並參訪亞灣新創園，從不同面向認識高雄，進一步感受港灣城市產業實力與山海地貌。（編輯：孫承武）1120325