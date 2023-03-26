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賴清德盼與藥劑生合作 打造健康台灣

2023/3/26 19:14（3/26 19:26 更新）
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新竹縣藥劑生公會26日舉辦第26屆第1次會員大會暨70週年慶活動，副總統賴清德（中）受邀出席，並與竹北市長鄭朝方（左）等人一起綁上客家花巾、體驗製作客家麻糬。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月26日
新竹縣藥劑生公會26日舉辦第26屆第1次會員大會暨70週年慶活動，副總統賴清德（中）受邀出席，並與竹北市長鄭朝方（左）等人一起綁上客家花巾、體驗製作客家麻糬。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月26日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）副總統賴清德今天出席新竹縣藥劑生公會活動時表示，他的背景是醫生，未來若有機會帶領台灣，希望能與藥劑生共同合作，一起打造健康台灣，因為國人健康，國家就強。

新竹縣藥劑生公會今天舉辦第26屆第1次會員大會暨70週年慶活動，賴副總統受邀出席，受到現場藥劑生們熱烈歡迎，甚至有人高喊「總統好」。賴副總統進入會場向現場民眾揮手致意，接著體驗製作及品嚐客家麻糬。

賴副總統致詞表示，他要代表總統蔡英文感謝藥劑生在各縣市守護民眾健康，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間不怕辛苦與艱難，與政府共同合作，包括協助口罩、快篩試劑的實名制發放，才能讓台灣順利走到今天。

賴副總統說，藥劑生有屬於自己的「藥劑生歌」，聽起來很振奮人心，歌詞內容包括團結一致、增進醫藥專業知識、照顧人群、貢獻國家等元素，讓他聽了很感動。

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賴副總統說，國民平均壽命超過80歲，但不健康年數超過8年，他的背景是醫生，若有機會能帶領台灣，希望能與藥劑生共同合作，一起打造健康台灣，因為國人健康，國家就強。

賴副總統也對民進黨籍竹北市長鄭朝方表達肯定，他說，鄭朝方格局很高，胸襟很廣，除了加碼發放新台幣6000元給竹北市民，還捐贈一輛中古清溝車給寶山鄉公所，不只照顧竹北鄉親，也願意幫助其他鄉鎮市民眾，令人欽佩。（編輯：李錫璋）1120326

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