金門二膽陳姓上兵失聯案 柏鴻輝：敵前逃亡就是死刑

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（中央社記者林敬殷台北27日電）金門二膽陳姓上兵失聯事件，迄今真相未明。國防部副部長柏鴻輝今天表示，這件事情完全是不允許的，當兵的義務就是守護國家安全；在服兵役立場，敵前逃亡就是死刑，沒什麼好講。

立法院外交及國防委員會今天審查兵役法第44條條文修正草案，柏鴻輝及退輔會副主委李文忠等人列席並備質詢，金門二膽陳姓上兵失聯事件仍是立委質詢的議題。

民進黨立委林靜儀質詢時問金門上兵的離開時間及方式，是自己游過去，還是有人接應，以及陳姓上兵會不會回來。

柏鴻輝答詢時表示，國防部歷次回答很清楚，無論時間或方式，要跟當事人對面對溝通，才會有進一步說明；看到人比較重要，耳聞聽到的會列入參考，但不評論。

林靜儀說，國防部回答會給社會一種印象，人走了帶不回來，人都去了不用逃兵處理，如果一直沒有進度，一段時間後認知作戰就完成了。

面對立委質疑，柏鴻輝說，不認為認知作戰是成功，國防部在這件事上，都據實以報，讓證據說話比較重要，國防部會宣導不予鼓勵這樣的行為。

林靜儀一聽，直呼「你講得太保守了」，連鼓勵的字眼都不應該出現。國防部要有一個態度出來，要有宣示，要用最嚴格方式來考慮，人民才能夠體諒國防部的苦衷。

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柏鴻輝表示，「我收回鼓勵兩字」，這行為是完全不允許，當兵義務就是守護國家安全。國防部當然是用最嚴格方式來考慮。

柏鴻輝表示，在服兵役立場，敵前逃亡就是死刑，是擅離職守，沒什麼好講。在發布通緝後，所有的法令依據，擅離職守或敵前逃亡的刑責罰則都非常明確，依照不同程度，7年以上有期徒刑、無期徒刑，到最重的死刑，都已經公布。（編輯：翟思嘉）1120327