藍青壯派選立委艱困選區 陳以信挑戰王定宇

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（中央社記者王承中台北28日電）國民黨已展開明年立委選舉提名作業，國民黨不分區立委陳以信、李德維，以及國民黨發言人李明璇、蕭敬嚴、廖偉翔等黨內青壯世代今天表態，願意挑戰艱困選區，為國民黨開疆闢土，作為重返執政的先鋒。

國民黨備戰明年立委選舉，將分3階段完成提名，力拚國會過半。黨內近期出現台北市議員徐巧芯、徐弘庭等青壯派喊出世代交替口號；另外，包含國民黨不分區立委陳以信、李德維、國民黨發言人李明璇、蕭敬嚴、廖偉翔及新創咖啡創辦人溫宗諭等黨內青壯世代，則喊出願為黨征戰艱困選區。

陳以信、李德維等人今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，宣布將為黨挑戰艱困選區。

李德維指出，全國共有73個立委選區，但目前國民黨只擁有其中21席，有多達52個選區沒有現任立委，這些都是艱困選區。國民黨是一個團隊，團隊的勝利比個人勝利重要，他擔任不分區立委，如果黨需要他，再艱困的選區他都願意去，若沒有，也會協助願為黨征戰艱困選區的年輕人。

陳以信則宣布將參選台南市第6選區的立委，現任立委為民進黨立委王定宇。陳以信表示，他出身台南市歸仁區，家族在歸仁居住超過百年。民進黨已在台南執政近30年，但不管是社會狀況、交通及治安，都沒有比較好，希望台南的鄉親能給他回故鄉服務的機會，他不畏艱難，將堅持到底，努力爭取讓國民黨能拿下台南立委的席次，讓國民黨能走向在台南重返執政的第一步。

蕭敬嚴在去年九合一大選曾參選新北市平溪、貢寮的市議員但落選，今天宣布將挑戰新北市第11選區的立委，現任立委為民進黨立委賴品妤。他表示，過去長期受黨的栽培，他認為國民黨年輕世代應扛起的責任，就是要為黨打下艱困選區，雖然他在去年選舉中落敗，但仍持續經營選區，為自己的家鄉服務，擔任國民黨重返執政的先鋒。

李明璇則宣布將挑戰新北市板橋區的立委，板橋區立委選區劃分東區及西區，現任立委分別是民進黨立委羅致政及張宏陸。李明璇指出，從去年就勤跑基層徵詢意見，要參選板橋東區或西區的立委，就看黨中央的安排，她不怕辛苦，願意站在第一線，將全力以赴代表國民黨挑戰艱困選區。

曾任前台中市長胡志強辦公室主任的廖偉翔表態爭取台中市第四選區的立委提名，現任立委為民進黨立委張廖萬堅。廖偉翔表示，他是土生土長的台中人，對家鄉有一份責任，投入這場戰役，他義不容辭。而前彰化市長溫國銘之子溫宗諭則宣布挑戰彰化縣第2選區立委，現任立委為民進黨立委黃秀芳。（編輯：蘇龍麒）1120328