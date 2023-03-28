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藍：綠營勿見獵心喜 狒狒不能成為政治鬥爭工具

2023/3/28 18:31
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）民進黨發言人林楚茵今天說，從狒狒誤殺事件，可看出國民黨執政縣市荒腔走板；國民黨則表示，呼籲民進黨應先顧好人民缺蛋、缺水、缺電的民生危機，而不是見獵心喜，狒狒不能成為民進黨拿來進行政治鬥爭的工具。

民進黨今天發出新聞稿表示，縣市首長就職將屆百日，但國民黨執政縣市政見跳票，施政和決策荒腔走板。林楚茵說，桃園市長張善政的「狒狒遭誤殺」、新竹縣長楊文科縣府派出的獵人槍殺狒狒及全中運網球場地爭議、台中市盧秀燕對「校園霸凌輕生案」的後知後覺，再到基隆市長謝國樑的「Gogoro政見跳票」等，都讓人民不滿。

國民黨下午發出新聞稿，副發言人呂謦煒表示，追捕過程雖有須檢討之處，但民進黨將其無限上綱，一面批評農業局向狒狒遺體鞠躬獻花是作秀，一方面又要張善政率農業局向狒狒道歉，「沒有最離譜，只有更離譜」，呼籲民進黨應先顧好人民缺蛋、缺水、缺電的民生危機，而不是見獵心喜，狒狒不能成為民進黨拿來進行政治鬥爭的工具。

呂謦煒指出，民進黨批評台中市政府消極處理校園霸凌案，但實際上台中市府早已火速出重手將7人調職查辦；民進黨批評基隆市長謝國樑在去年選舉期間提出送特定品牌電動機車政見跳票，但其實當初選舉時就澄清過是與特定品牌同等級電動機車，而非指定特定品牌。

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呂謦煒也說，該位開槍獵人已發聲明還原真相與新竹縣府無關、新竹縣府針對全中運網球場問題也已找出問題全力改善，都證明國民黨是一個遇到問題不會推託、會謙卑反省動手解決的負責任政黨。

呂謦煒質疑，台灣陷入缺蛋危機，就連鴨蛋在端午節都可能要漲價；台灣陷入缺電危機，民進黨曾承諾電價10年不會漲，結果卻大跳票，影響工商業與租屋族甚鉅。民進黨不務正業、不思檢討，竟然還想轉移焦點，把無辜的狒狒當作政爭工具，實在可恥。（編輯：楊凱翔）1120328

#民進黨
#呂謦煒
#國民黨
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