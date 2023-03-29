台灣人民善款 協助緊急安置土耳其地震災民

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）駐土耳其代表處與非政府組織ASAM簽署協議，運用台灣人民捐款為地震災民提供緊急協助。ASAM指出，台灣是土國強震發生後最快伸援的國家之一，也是首個與ASAM簽合作協議及確認資源到位的捐贈國。

駐土耳其代表黃志揚今天與非政府組織「扶持尋求庇護者和移民協會」（Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, ASAM）幹事長卡夫拉克（Ibrahim Vurgun Kavlak）在安卡拉簽署協議，啟動為期半年的「土耳其緊急人道援助」合作計畫。

駐土耳其代表處指出，雙邊將配合聯合國難民署（UNHCR）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、土耳其災害與應變管理署（AFAD）及內政部移民管理局（Presidency of Migration Management）等單位，對阿德亞曼（Adiyaman）、哈泰（Hatay）及卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）等主要嚴重震災省分災民提供緊急協助。

代表處說，透過這項協議，台灣將援助在上述省分設立災民避難所、發放緊急衛生用品、食品、衣物、設立臨時心理諮商中心以提供心理重建輔導及流行疾病等健康宣導，並視災民個案急難救助需求程度，提供現金救濟。ASAM在地震發生後不久已啟動許多相關救災作業。

黃志揚表示，今天的儀式主要是與ASAM簽署第一階段緊急救災協議，運用台灣人民愛心捐款中的400萬美元（約新台幣1.2億元），為災民提供緊急救援物資。

他說，代表處也與ASAM洽談後續針對災後復原階段的醫療及教育計畫合作，包括將提供200萬美元，配合土耳其衛生部規畫，在嚴重災區13個人口稠密區設立組合屋診所，以及因應偏鄉災區交通困難地區提供14輛行動診所車，提供臨時醫療服務。

他指出，為配合土耳其教育部與家庭及社會服務部的教育復原計畫，台灣將與ASAM合作在重災區成立組合屋資訊教室及行動資訊教室，提供災區學童一年期教育銜接服務，包括考試、上課及課外活動等。

此外，黃志揚表示，這項資訊教育援助計畫也涵蓋捐贈電腦設備，以提供大學生災民線上課程及協助完備災區大學重建資訊教室所需的電腦硬體設備，整體計畫經費共為700萬美元，「台灣是電腦及資訊設備王國，在這個領域上能提供協助是非常有意義的事」。

他說，無論是緊急或是發展的援助，台灣的做法跟經濟合作暨發展組織（OECD）國家的標準一致。ASAM在人道援助領域的專業無庸置疑，並是聯合國（UN）專門機構及土耳其政府密切合作的主要NGO夥伴之一。

「台灣身為國際社會負責任的成員，長久以來，面對各種災難造成的人道問題，只要有能協助的地方，台灣絕對不缺席，例如敘利亞戰爭、俄烏戰爭、阿富汗地震及這次土耳其強震，人道援助是台灣外交政策重要的一部分，也是台灣持續回饋、支持國際社會的堅定行動」。

卡夫拉克表示，他了解這筆援助款項來自台灣人民，對此再度表達對台灣人民、政府及駐土耳其代表處的誠摯感謝，並說明援助款項將使ASAM有效協助重災地區。

ASAM另於協議簽署後安排土耳其2家主流媒體Ihlas通訊社（Ihlas News Agency）及國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）進行採訪。（編輯：張芷瑄）1120329