馬英九訪中 陳其邁：不該提中華民國就去頭去尾

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前總統馬英九展開訪中祭祖行程，中共江蘇省委書記信長星稱他是「台灣地區前領導人」引議。高雄市長陳其邁（左3）29日出席高雄市立大同醫院院慶時受訪表示，應在正式場合說明中華民國台灣存在的事實，不要提到中華民國就去頭去尾。中央社記者林巧璉攝 112年3月29日

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）前總統馬英九展開訪中祭祖行程，中共江蘇省委書記信長星稱他是「台灣地區前領導人」引發熱議。高雄市長陳其邁說，如有被矮化就應表達立場，也不該提中華民國就去頭去尾。

馬英九昨天在南京會見中共江蘇省委書記信長星時提到，他在「台灣總統」任內推動兩岸交流，創造兩岸分治70多年來「最和平繁榮的一個階段」。

陳其邁今早在市立大同醫院接受媒體聯訪，媒體問及馬英九被稱「台灣區領導人」。陳其邁說，原以為這是馬英九私人祭祖參訪，但看來有官方拜會，假如有官方的拜會，就應該利用機會表達中華民國台灣存在的事實。

陳其邁表示，如果有被矮化或貶低等狀況，「對馬英九不好，對台灣也不利。」希望馬英九在中國大陸訪問時，要特別注意對等，做為中華民國卸任總統不該有所迴避。

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陳其邁提到，「不要說2008年當過這個，人家一定會說這個是哪個，那就變成這個、哪個。這樣語焉不詳或者是心中有一些顧慮，聽得霧煞煞這樣也不好。」陳其邁所指是馬英九在參訪南京總統府時的談話。

陳其邁認為，應該在正式場合說明中華民國台灣存在的事實，不要提到中華民國就去頭去尾。「按照馬英九之前所說的，沒有各表就沒有一中，所以要表就要表清楚。」這是好的機會，大家也會來了解，馬英九這一趟所代表的意義。（編輯：郭諭儒）1120329