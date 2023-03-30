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捷克總統重申想見蔡總統 外交部：有機會將配合

2023/3/30 13:49
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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）捷克總統帕維爾重申與總統蔡英文會面的意願，表示兩人可在國際會議場邊非正式會談。外交部發言人劉永健今天表示，外交部一向積極與各國透過高層交流，「未來有機會將配合辦理」。

帕維爾（Petr Pavel）今年初當選總統便與蔡總統通話，為歐洲第一位與蔡總統通話的領袖，並主動表示期待與蔡總統見面。捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）甫完成訪台行程，讓台捷關係進一步提升。

對於是否來台，帕維爾28日回應目前沒有訪台規劃，因在中國眼中，元首訪台與參、眾議院議長性質不同，恐怕招致中國更負面反應，對經貿關係與捷克企業造成傷害。

不過，帕維爾表示「沒有什麼可阻止他與蔡總統進行非正式會談，例如在高層出席的國際會議場邊會晤」。

對此，劉永健今天在外交部例行記者會表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，共享自由、民主等核心價值，雙方政府官員與國會議員交往頻繁，積極展開各領域合作。

劉永健指出，台捷雙方深化交流，日前艾達莫娃議長訪台，率領大型訪問團來訪就是最好的說明。

此外，英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）28日與台灣駐英代表謝武樵會晤，並主動釋出相關照片與訊息。

劉永健表示，雙方就增進台英關係及國際情勢廣泛交換意見，英國是台灣理念相近夥伴，政府會在台英關係既有基礎上，持續推動雙方國會與各方面交流，深化台英互惠互利的實質友好關係。（編輯：翟思嘉）1120330

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