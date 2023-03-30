朱立倫韓國瑜會面有共識 支持黨主要總統候選人

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨決定透過徵召決定總統人選，黨主席朱立倫也在上週陸續與韓國瑜、郭台銘見面。國民黨發言人楊智伃今天表示，朱立倫與韓國瑜有共識，會團結所有力量，支持黨的主要候選人。

國民黨在22日的中常會上定調，將採徵召的方式提名總統參選人，黨中央開始分批拜會黨內的意見領袖、以及有意爭取提名者，像是秘書長黃健庭就陸續拜會孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康，向2人說明黨中央決定透過徵召方式，決定總統人選的原因。

朱立倫也在上週分別拜會前高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘。國民黨發言人楊智伃今天表示，朱立倫與韓國瑜目標是會團結所有潛在力量，為黨主要的總統候選人，爭取最多的支持，但當時兩人並沒有討論到要不要納內參民調的事情；關於是否將韓國瑜納入內參民調，黨中央目前未有討論。

針對國民黨黨務人士昨天表示，為展現黨在徵召作業上公平、公正，總統大選內參民調將納入韓國瑜，回應深藍殷切期盼。楊智伃解釋，黨務人士昨天發言是因為要回應韓粉期待，當然會希望內參民調要把所有可能潛在人選都納入，但當時並不知道朱立倫已與韓國瑜見面。

至於在郭台銘的部分，朱立倫今天在受訪時表示，他已拜會郭台銘，希望郭台銘能了解這次是採徵召方式，也希望大家都能團結在一起。

外界關心朱立倫何時為與目前黨內呼聲最高的新北市長侯友宜會面，知情人士則說，2人電話暢通，隨時都可以討論事情，因此不會特別安排何時見面。（編輯：蘇龍麒）1120330