赴美民主峰會 范雲：世界正看到多元民主美麗台灣

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（中央社記者王揚宇台北31日電）受邀出席美國民主峰會的民進黨立委范雲今天說，本次會議，不但大會及各國議員皆稱呼她為台灣國會議員，她也深切感受到台灣的國際地位不斷提升，世界正在看到多元民主美麗的台灣。

美國於本週召開第2屆民主峰會，在俄羅斯攻擊烏克蘭及中國發起外交攻勢之際，尋求對抗威權主義的統一陣線。

范雲今天在媒體群組發文指出，由美國總統拜登（Joe Biden）所倡議的民主峰會（Summit for Democracy），第2屆於台灣時間今天落幕。本次會議由她與時代力量立委王婉諭代表台灣出席，這也是首次有人以台灣國會議員身分實體出席民主峰會。

本屆民主峰會主旨之一，就是建立捍衛民主、反對威權的戰線。范雲指出，尤其在俄羅斯侵略烏克蘭已經超過一年，中國對台灣打壓侵擾不斷之際，位在第一線對抗威權的台灣及烏克蘭，地位在國際間被高度重視。

范雲說，本次會議不但大會及各國議員，皆稱呼她為台灣國會議員，同日經濟學人報導總統蔡英文過境紐約外交的新聞標題，也直接寫上台灣總統。

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范雲認為，現今國際局勢讓各國更意識到民主、自由、人權價值的珍貴，也更理解台灣一直以來的努力和處境，而這次出訪，深切感受到「台灣的國際地位不斷提升，世界正在看到多元民主美麗的台灣。」

范雲本次也受邀擔任座談與談人，透過分享台灣打造公開透明多元民主機制的努力與挑戰，讓更多國家的議員認識台灣。范雲說，有不少國家的國會議員跑來跟她自我介紹，表達他們對台灣民主之路的敬意，更說「很想來台灣拜訪」。（編輯：翟思嘉）1120331