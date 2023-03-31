布局潔淨能源 跨黨派立委成立氫能促進會

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（中央社記者郭建伸台北31日電）立法院「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」今天舉行成立大會，發起人、民進黨立委趙天麟表示，氫能是未來能源趨勢，台灣上下游供應鏈完整，有機會成為氫能大國，期許產官學共創下一座護國神山。

「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」今天成立，會員今天共推趙天麟擔任會長，由立委洪申翰、陳靜敏、林楚茵、林靜儀擔任副會長，民進黨高雄市議員林智鴻擔任秘書長。

趙天麟致詞表示，10年前他開始倡議氫能議題，而國發會去年3月頒布2050淨零碳排路徑，氫能入列12項關鍵戰略，2022年可謂是「氫能元年」；台灣氫能產業鏈完整，未來促進會將成為立法政策及其他國家交流的平台。

趙天麟提及，日本、韓國、美國、歐洲、澳洲等各國都推廣氫能，無論是法規、基礎建設還是獎勵措施，都值得借鏡；台灣優勢在於擁有上下游完整產業鏈，製作出的藍氫符合低碳標準，餘氫純化技術也逐步成熟。

趙天麟指出，發展氫能不僅是商業意義，也有戰略考量，如台灣與日本同樣面臨中國威脅，若氫氣供應能夠組成「能源安保航線」，將加深兩國合作意義。

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與會的經濟部能源局局長游振偉表示，未來國家能源配比中，預計規劃9%至12%使用氫能，台電會開始推動混氫計畫，未來朝全氫發電組努力。

林智鴻指出，烏俄戰爭給世界各國能源啟示，台灣是海島國家，若面臨海線封鎖威脅時，氫能可作為能源供應；他曾赴英國參訪，目前英國的氫能已經商轉應用，隨處可搭到氫能巴士，政府也積極推動氫能造鎮，認為發展氫能刻不容緩。（編輯：林興盟）1120331