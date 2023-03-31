基隆護海公投引爭議 發起單位指中選會打壓

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（中央社記者沈如峰基隆31日電）基隆護海公投合法性引發中央與地方不同見解。發起公投的守護外木山行動小組指中選會打壓地方公投，基隆人將走自己的路準備進入第二階段連署，有信心達到門檻。

中選會今天表示，基隆市政府通過「基隆護海公投」審查，明顯違反基隆市公民投票自治條例規定，因為此提案非屬地方自治事項，必要時應該要指導提案領銜人轉提全國性公民投票案。

基隆市政府回應，堅持「憲法保障地方自治的精神」，並無不妥適的地方；若中央與地方就法律適用與解釋有疑義，市府認為屬憲法層次的問題，需要更專業的討論。

市府表示，經市府審查「基隆護海公投」相關補正說明後，認為此案應屬地方自治事項，允許進入第二階段連署程序。依據基隆市公民投票自治條例，後續將函請戶政機關於15日內查對提案人，並依這項提案性質分別函請相關機關於收受該函文後30日內提出意見書，後經基隆市選委會書面形式審查通過後，就會通知領銜人於10日內領取連署表冊，展開第二階段連署。

市府指出，連署人數應達最近一次市長選舉選舉人總數4%以上。參考去年市長選舉選舉人總數為30萬7913人，連署人需1萬2317人以上。

守護外木山行動小組晚間發出6項聲明，指中選會打壓地方公投。第1、基隆市公民投票自治條例第8條第3項，是針對經行政院認定不符合地方自治事項者應予駁回，但此案僅經內政部認定不符合地方自治事項，認定的組織及程序都有重大瑕疵。基隆市政府自可允許進入第二階段地方性公投程序。

第2、提案人提出補正的主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」依漁業法規定，保育區的管理應由地方政府負責，明顯屬於地方自治事項，基隆市民自有權提出公投。

第3、中選會打壓地方公投，要求只能進行全國性公投，對於基隆人非常不公平。依公民投票法計算，全國性公投連署人數需要29萬7383人，幾乎相當於基隆市選舉權總人數30萬7913人。基隆市民要決定自己的保育區是否被填海造地，竟需全員出動、奮力抵抗。

第4、中選會今年2月2日才聲稱「內政部既無准駁地方性公投之權，內政部自無沒收地方性公投之可能」，現在卻以內政部的認定為由，介入打壓基隆地方公投，明顯自我矛盾，請中選會不要恣意擴權、限縮地方自治權限。

第5、呼籲謝國樑（基隆市長）信守承諾，不畏中選會打壓，讓基隆人走自己的路，讓基隆人的意志透過公投展現。

第6、目前「基隆護海公投」仍在等待第二階段連署起跑的機會，守護外木山行動小組徵求全市500個實體連署點與連署志工，呼籲關心基隆海洋生態及港市發展的民眾加入連署。（編輯：李錫璋）1120331