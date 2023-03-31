協和四接爭議 台電：兼顧供電生態等4面向

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（中央社記者劉千綾台北31日電）時代力量立委陳椒華今天召開協和計畫公聽會，盼釐清四接開發爭議。台電表示，將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定；協和計畫可兼顧「穩供電、減空污、護生態、港安全」等4面向要求，期盼各界共同支持。

台電基隆協和電廠規劃「以氣換油」，將原有的4部燃油機組改為2部燃氣機組，需在外木山海岸填海造陸，建設新的天然氣接收站（四接）。

台電今天透過新聞稿表示，接收站填地區東移，除了盡全力保護生態，對於基隆港的影響，經過模擬也已找到包括LNG（液化天然氣）船在內各種船隻可安全操航進港的情境及模式。

台電指出，協和增氣計畫對於台灣整體電力供應至關重要，特別是北東電網涵蓋北北基480萬人口，預估到了2025年該區域的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著協和舊燃油機組與核二機組陸續除役，到了2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩。

台電進一步說明，協和推動「以氣換油」，可以減少96%的空污排放許可量與52%碳排放量。

此外，協和計畫興建LNG天然氣接收站，台電去年7月提出協和「東移方案」，完全保留海扇及潛堤區珊瑚生態，填地面積及填方量也大幅減少，充分兼顧生態保育。

台電表示，協和接收站建在港嘴，台灣並非首例，日本等國都有類似設計，LNG船也並非危險船隻。協和經過超過600次操船模擬，已找出可以安全操航進港的情境及模式，驗證結果也經過第三方驗證，確認模擬工作符合規範，方法也正確。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

針對部分人士質疑部分操船模擬結果，台電澄清，操船模擬的目的不是要創造完美無缺的數據，而在於找出可安全操航的情境及方式，透過把環境條件的邊界值找出來，尋求避免風險的方法，作為未來制定規則的參考依據，才是有意義的操船模擬。

台電進一步說明，這次操船模擬將狀況設定為在風速每秒12公尺的條件下，分別由基隆港11位引水人，針對容量18萬立方公尺的LNG船進行操船。會中委員指出，台中港初期營運時，面對18萬立方公尺的LNG船，是設定在風速條件每秒10公尺之下進港，台電設定每秒12公尺進行模擬，已是設定更嚴格的條件。

台電強調，協和接收站計畫未來將增加三道防波堤，其中增加一道400公尺長的東防波堤，形同讓基隆港航道增長400公尺，操航會更有餘裕。

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未來LNG船進港卸收，一個月2艘船次，每次30分鐘，影響時間短，且LNG船利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，若該時段有國際郵輪進港，亦將先行禮讓其優先進港。

台電強調，LNG接收站設置方案經評估，既可保留電廠潛堤區珊瑚，透過模擬也已找出船隻可安全進出基隆港的情境及方法，不會影響基隆港運作。台電將持續向社會各界溝通說明，爭取支持。（編輯：楊蘭軒）1120331