謝國樑核准護海公投 批中央不當限縮地方自治權

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（中央社記者沈如峰基隆31日電）民團發起「基隆護海公投」但內政部指非屬地方自治事項，經領銜提案人補正文字後，基隆市長謝國樑今天宣布審查通過，可進入後續連署，並批內政部不當限縮地方自治權限。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站。為表達反對填海造陸，守護外木山行動小組發起護海公投，自去年6月1日起跑後，於1週達標法定提案人數送交基隆市政府，市府當時以仍存有諸多疑義，陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

內政部之後指出，公民投票提案所涉的協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於民國110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，此區域的管理及區域內設施興建的核准，依商港法規定，應屬交通部權限，而非地方自治事項。

謝國樑就任市長後於2月曾指出，市府會重新檢視修正提案，若符合地方公投，考慮直接核准。這項公投領銜人王醒之隨即將公投主文補正內容送交市府審查。

護海公投主文原為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」，之後補正為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」

謝國樑今天下午在市府召開記者會指出，經市府審查提案人相關補正說明後，認為此案應屬地方自治事項，允許進入第二階段連署程序。

謝國樑指出，「四接」開發涉及基隆市海洋生態保育、環境保護、觀光發展、漁業管理、都市計畫等諸多地方自治事項，市府依漁業法就基隆市水產動植物保育區也有管理權責。

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他認為，內政部先前的函釋經市府法學專家仔細審查後發現，其中有不當限縮基隆市地方自治的權限，憲法應保障基隆市地方自治的精神，提案人提出如為地方自治事項，市府有准許進行地方公投的權力。

市府指出，依照地方制度法第19條規定，漁民生計、環境保護、地方觀光、市民安全，涉及地方事務，居民自有提起地方性公投的權利，地方政府也有辦理之權限。（編輯：李錫璋）1120331