基隆護海公投補正 謝國樑：連假加班審查

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基隆護海公投領銜人王醒之（右3）日前將公投補正內容送交基隆市政府審查，王醒之29日親自前往拜會市長謝國樑（左2），了解相關進度。中央社記者王朝鈺攝 112年3月29日

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆護海公投領銜人王醒之10日將公投補正內容送交基隆市政府審查，王醒之今天拜會市長謝國樑，瞭解進度，謝國樑說，會利用清明連假期間加班審查，在最短時間公布結果。

王醒之表示，先前收到市府友善回應可就原案補正，已在10日將公投主文補正內容送交市府，內容僅將原文「的海岸及海域」改為「水產動植物保育區」，今天前來除肯定謝國樑的努力外，另一方面想確認何時可展開第2階段連署。

王醒之表示，依「公民投票法」等相關規定，不管中央或地方公投，必須在西元奇數年8月的第4個星期六投票，假設要在今年投票，就必須立刻推動下一階段，若錯過這次機會下次會在2025年，對於這項議題沒有任何幫助，因為環評在此之前會通過，屆時已無討論餘地。

王醒之指出，他非常期待市府能看到民意趨向加速行政流程，更迅速研擬出法律見解，讓行動小組能盡快展開第2階段連署。

謝國樑表示，若要在8月舉辦地方公投確實非常急迫，市府會利用清明連假期間加班審查，基隆市一定要有這項地方公投，但法源依據和法律要件都要充足且明確。

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謝國樑指出，他會評估清楚後，勇於任事做出決定，會在最短時間內完成市府的法律意見並公布審議結果，假如審議結果是正面，他覺得，市府有義務協助公民團體在8月落實地方公投。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」，但內政部指非屬地方自治事項，市府3月初發文通知王醒之補正提案主文及理由再送審查。（編輯：張銘坤）1120329