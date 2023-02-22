基隆護海公投續推 台電：協和改建兼顧供電生態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆護海地方公投將持續推動，台電表示，協和電廠（圖）是穩定北北基用電關鍵，協和計畫有其必要性。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）基隆護海地方公投將持續推動，台電表示，LNG接收站（四接）設置方案經評估，既可保留電廠潛堤區珊瑚，也不會影響基隆港運作，且協和電廠是穩定北北基用電關鍵，協和計畫有其必要性。

台電基隆協和電廠規劃「以氣換油」，將原有的4部燃油機組改為2部燃氣機組，需在外木山海岸填海造陸，建設新的天然氣接收站（四接）。

民團因而發起「基隆護海公投」，內政部指非屬地方自治事項，領銜提案人正研議補正提案文字，不另外送新案。基隆市長謝國樑今天表示，會重新檢視修正提案，若符合地方公投，考慮直接核准；內政部長林右昌下午也說，尊重任何公投提出。

台電透過新聞稿表示，協和計畫興建LNG（液化天然氣）接收站，經過調整東移完全保留海扇及潛堤區珊瑚，填地面積進一步縮小，填方量也大幅減少，充分兼顧生態保育。

至於是否影響基隆港運作，台電表示，協和接收站建在港嘴，在世界各地也有類似設計，且協和經過超過600次的操船模擬，已找出可安全操航進港的情境及模式，驗證結果也經過第三方驗證會議確認通過；水工模型試驗結果也顯示，基隆港碼頭及協和卸收碼頭均符合靠泊要求。

台電也將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定。

台電表示，民國60年代協和電廠便是透過填海造陸興建而來，協和海域原本沒有珊瑚，台電為了保護電廠興建潛堤，成為珊瑚生長的搖籃。

不只如此，基隆許多重大建設也都與填海造陸息息相關，例如海科館的用地、國立台灣海洋大學濱海校區，以及現在的生態觀光熱點潮境公園及其周邊，都是填海造陸而成，證明不應也無需一味拒絕填海造陸，而是透過合理的規劃與管理，達到生態、開發與航安的多贏。

台電說，綜合考量穩供電、減空污、顧生態及港安全等因素後，協和接收站目前的選址是最經濟適切的方案，希望社會大眾共同支持，讓協和電廠能夠早日油轉氣，持續為基隆和北台灣提供穩定的電力。（編輯：蘇志宗）1120222