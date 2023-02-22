護海公投擬補正 謝國樑：如符合考慮直接核准

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（中央社記者王朝鈺、蘇木春基隆22日電）民團發起「基隆護海公投」，內政部指非屬地方自治事項，領銜提案人正研議補正提案文字，不另外送新案，基隆市長謝國樑今天說，會重新檢視修正提案，若符合地方公投，考慮直接核准。

內政部長林右昌今天下午到台中視察龍井區中科聯外道路工程，針對基隆護海公投議題接受媒體聯訪時表示，公投是人民的基本權利，任何公投提出，他都予以尊重。

領銜提案人王醒之下午接受中央社電訪表示，護海公投在去年12月遭內政部認定「非地方自治事項」後，基隆市政府還未函覆，提案的守護外木山行動小組會在市府函覆後，以維持地方公投為主要推動方向，視市府是否同意進行公投主文的補正，不另外送新案。

王醒之指出，已與律師團研議補正提案文字內容，只要市府回覆，就會立刻送出，若市府核准，護海公投就能進入第2階段連署，讓市民想法得以透過公投充分表達。

謝國樑上午搭國道客運9026路線時，接受媒體聯訪表示，對於護海公投，市府始終認為民眾有表達想法權利，會盡力協助解決法律上的分歧，讓公投能盡快進行。

記者詢問，市府是否會直接核准？謝國樑說，如同內政部長林右昌所說，是否核准的權限在地方政府。市府會本著職權，重新檢視修正提案是否符合人民行使地方公投的權利，假如適合且法律清楚賦予地方政府權力，市府會考慮直接核准。

立法委員蔡適應今天邀請公路總局人員，前往基隆要塞司令部說明補助建置停車場事項，蔡適應接受媒體聯訪表示，公投是人民的權利，先前提出的護海公投因涉及中央主管事項，市府才會陳報行政院認定。

蔡適應說，守護外木山行動小組若仍希望維持地方性公投，提案內容要符合地方公投的含意，他相信，市府後續的審查應該都會秉持此原則處理，對於任何相關公投的提出，他都予以尊重並支持。

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台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，自去年6月1日起跑後，於1週達標法定提案人數送交基隆市政府，市府當時以仍存有諸多疑義，陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

根據內政部函文指出，公民投票提案所涉的協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於民國110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，此區域的管理及區域內設施興建的核准，依商港法規定，應屬交通部權限，而非地方自治事項。（編輯：張銘坤）1120222