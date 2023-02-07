協和接收站影響基隆港？台電：3管道力促港站共好

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（中央社記者曾智怡台北7日電）針對部分航運界人士關切協和接收站可能影響基隆港，台電今天表示，將採取增加堤防、錯開商船進港時間並優先禮讓郵輪、會同港務公司擬定LNG船進出港與繫泊作業規定等3個管道，全力促成「港站共好」。

基於包括基隆在內的北北基地區產業發展及480萬人用電需求，台電推動協和電廠更新及協和接收站（四接）計畫；協和接收站規劃建於基隆港港嘴，未來LNG船也將在此進出、作業，台電今天發布新聞稿表示，將透過3個管道兼顧穩定供電與港埠發展。

台電表示，港埠安全是台電放在首位的考量，在港型配置上，會在目前的基隆港外增加3道防波堤；水工模擬結果顯示，比起現在的基隆港，增加防波堤後，大部分地方靜穩度都更好，符合現在所有船隻靠泊的標準。

其中增加一道400公尺長的東防波堤，形同讓基隆港航道增長400公尺，「航道變長，操作會更有餘裕，反而更安全」。

台電指出，協和接收站碼頭位於港嘴，LNG船進入港嘴後，便可迴轉離開基隆港的航道停靠接收站，並沒有進入基隆港原有港區，在停靠碼頭繫上第一根纜繩後，其他商船便可正常通行作業，無需等待LNG卸收，所以使用航道的時間極短，經操船模擬，約30分鐘，目前協和規劃一個月2艘LNG船次。

此外，LNG船利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，影響時間有限，若該時段有國際郵輪進港，也將先行禮讓其優先進港，以降低對基隆港營運影響。

台電強調，國內例如台中港已有長年經驗，台中接收站及LNG船都沒有造成塞港，相信只要有良好的進出港作業慣例或規範，不會產生塞港的問題。（編輯：張均懋）1120207