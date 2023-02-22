護海公投團體批政府擋公投 籲撤銷四接開發案

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（中央社記者林敬殷台北22日電）反對台電第四天然氣接收站選址於基隆港嘴的「守護外木山行動聯盟」，今天與時代力量、台灣民眾黨立委舉行記者會，批評政府干擾公投案，他們呼籲如果不希望衝擊選舉，盡快撤銷電廠開發案。

「守護外木山行動聯盟」及基隆護海公投領銜提案人王醒之，上午與時代力量立委陳椒華，及民眾黨立委邱臣遠、賴香伶共同舉行記者會，批評內政部長林右昌在基隆市長任內，惡意拖延地方發動的護海公投，要求林右昌出面說明。

王醒之表示，去年6月1日將公投第一階段連署送件到基隆市政府，當時擔任市長的林右昌在兩個月後最後告訴他們說，無法判斷是不是地方自治事項。可是，他們查到一份公文，內容顯示基隆市政府早在2020年9月24日就已經發函台電，表示原則同意該公司的開發事項。但是，高升內政部長的林右昌日前說，在市長任內沒有同意四接。

王醒之說，林右昌把基隆人發出護海、護港聲音的地方公投案，玩弄股掌間，也呼籲現在的基隆市政府，明確說明這個公投案可以朝向原案補正的方向，繼續推進下去。

陳椒華表示，這兩三年來，民間團體已經提出非常多可行的替代方案，如果執政黨一意孤行，只會累積民怨，如果民進黨不希望不當的開發案，讓2024執政黨遭到更大的挫敗，她奉勸政府，盡快撤銷開發案，尋找能夠轉型替代的安全方案，否則就讓公投案進行。

賴香伶表示，從地方制度法、電業法、商港法，漁業法及公投法，內政部解釋護海公投不是地方自治事項是站不住腳的。公投可以讓問題更清楚、資訊更公開，台電不應該拒絕，也才是讓政策經得起民意的檢驗。

邱臣遠指出，民進黨政府為了非核家園，讓火力發電成長八成以上，結果是大量的燃煤，造成空氣污染，現在為了減少空污，大量增加燃氣機組，加蓋三接、四接，破壞海洋生態，改變海象風向。

他表示，四接大概只會使用20年，為了過渡性能源，造成海洋生態及基隆港永久破壞，這種做法讓人質疑，呼籲政府應找出替代方案。（編輯：楊凱翔）1120222