中選會指護海公投違規 謝國樑：要沒收就明講

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市政府昨天宣布通過「基隆護海公投」審查，可進入後續連署，但中央選舉委員會指明顯違反規定，基隆市長謝國樑今天說，不接受中選會說法，中央如果要沒收這項公投就明講。

謝國樑下午出席基隆童話藝術節開幕，接受媒體聯訪表示，不接受中選會的說法，憲法保障市府擁有地方自治的權力，自然保障擁有地方公投的權力，這項公投經市府審查後，認定屬於第1次補正的補充說明，完全合乎自治條例賦予的權力，如果要沒收公投就明講。

謝國樑指出，「基隆護海公投」領銜人王醒之提出的補充說明，在文字調整上的確讓市府能更清楚界定，這點毫無疑義，前基隆市長、內政部長林右昌曾公開表達這項公投的准駁權在地方政府，「我准它又有什麼問題」，且市府依法接受第1次補正的補充說明，並沒有違法，因而准許下一階段的連署，在法理上絕對站得住腳。

謝國樑表示，反而從憲法層級來看，「內政部和中央政府沒收了地方自治的權力，並且沒收了地方公投的選項，這樣比較專權的政府和制度，絕對不是基隆市民和全體國民希望見到」。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」；雖然內政部指非屬地方自治事項，但基隆市府3月初發文通知王醒之補正提案主文及理由，再送審查，主文部分將原文「的海岸及海域」改為「水產動植物保育區」，市府昨天宣布通過審查。

中選會昨天表示，基隆市政府通過「基隆護海公投」審查，這明顯違反基隆市公民投票自治條例的規定，因為此提案非屬地方自治事項，必要時應該要指導提案領銜人轉提全國性公民投票案。（編輯：方沛清）1120401