立委爆主秘濫領加班費 運安會：已函送政院政風處

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（中央社記者余曉涵台北31日電）國民黨立委魯明哲揭露國家運輸安全調查委員會主任秘書凃靜妮濫領加班費等狀況，行政院長陳建仁震怒。對此，運安會今晚表示，已完成調查並函送行政院政風處。

國民黨籍立委魯明哲今天揭露運安會主秘凃靜妮浮報上下班時間濫領加班費，出國也未依照規定寫明出國地點。除此之外，魯明哲指運安會代理主委許悅玲搞砸與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）簽署合作備忘錄一事。

對此，運安會今天發布新聞稿表示，與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）合作計畫2月3日核定，3月6日執行長林沛達代表簽署合作備忘錄，並於3月9日發函至外交部北美司請其協助寄送合作備忘錄至駐舊金山台北經濟文化辦事處，相關簽署文件皆順利進行。

運安會指出，由於此合作案涉及外交事務，相關簽署及新聞稿發布應陳報主任委員同意，依運安會與外單位簽署備忘錄往例，大多採公告於運安會官網形式，但為表示對這次合作計畫的重視，故比照「台加運輸安全合作瞭解備忘錄」模式發布新聞稿，但在執行簽約以及發布過程中，因聯繫誤會導致簽約延後，深表遺憾。

運安會強調，仍持續積極與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心溝通聯繫，以期待促成雙方能於近日簽訂合作備忘錄。

另外，有關主任秘書凃靜妮加班費一案，2月16日接獲同仁舉報時即交由政風室調查，目前運安會政風室已完成調查並函送行政院政風處，由政風體系處理中。（編輯：陳政偉）1120331