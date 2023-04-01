海軍連2天遇憾事 旭海艦中士昏迷拔管、左營反潛士官長墜樓

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（中央社記者游凱翔台北1日電）海軍艦隊指揮部旭海軍艦昨天於基隆外海執行任務，一名林姓中士遭發現倒臥浴廁，緊急靠港送醫後仍不治；今天則有一名反潛徐姓士官長墜樓身亡。艦指部均回應，哀傷與不捨，將全力協助家屬處理相關後事。

媒體報導，一名居住高雄左營地區的海軍反潛徐姓士官長，今天凌晨墜樓身亡；另外，海軍旭海軍艦昨天在基隆外海執行任務，林姓中士遭發現於軍艦廁所昏迷，艦艇緊急靠港送醫急救後仍不治。

徐姓士官長部分，海軍艦隊指揮部晚間回應，檢警正調查墜樓原因中，艦指部同感哀傷與不捨，將全力協助家屬處理相關後事。

林姓中士部分，艦指部指出，昨天於任務執行期間不明原因倒臥浴廁，被發現後立即由醫官實施心肺復甦術（CPR），即刻後送三軍總醫院基隆分院持續急救，但仍宣告不治，將全力協助家屬處理相關後事。（編輯：黃國倫）1120401

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