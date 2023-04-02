柯文哲：侯友宜若選2024 辭新北市長還有一線生機

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（中央社記者陳俊華台北2日電）民眾黨主席柯文哲今天說，新北市長侯友宜若要參選2024總統，帶職參選會很傷，還要保證沒有颱風、地震，不然市議會就會拉布條要市長回來，「辭還有一線生機，就是破釜沉舟」。

柯文哲也說，他的競選口號都想好了，「聯合政府，團結台灣」，對外是「兩岸和平，台灣自主」；至於立委席次部分，區域立委要突圍不容易，不分區立委如果沒有超過8席就算輸了，「8席是低標」。

柯文哲晚間接受網路節目「下班瀚你聊」主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚指出，民調顯示柯文哲支持度介於18%到20%間，民進黨主席賴清德則有兩度超過40%。

柯文哲說，他的支持度還會成長，下一屆總統得票率不會超過40%、「40%穩贏」；賴清德支持度低的時候，也曾掉到34%，所以賴清德是在「當選邊緣」，不小心就可能會輸掉。

柯文哲指出，侯友宜遇到的局面和他2019年時一樣，如果說侯友宜要選，大家就會問要不要辭新北市長，帶職參選要保證沒有颱風、地震，不然議會就會拉布條要「市長歸來」，辭還有一線生機，就是破釜沉舟，不辭就痛苦了。

柯文哲表示，誰可以讓台灣重新成為一個團結的國家，只有柯文哲當總統，藍綠都能接受；他的競選口號都想好了，對內是「聯合政府，團結台灣」，對外是「兩岸和平，台灣自主」。

談到兩岸論述，柯文哲說，李登輝當總統時開過國是會議，從1990年到現在，都沒有總統要開國是會議討論兩岸問題；他認為應該召開「兩岸關係國是會議」，內部問題要先解決，討論台灣怎麼面對中國。

柯文哲指出，他的兩岸政策是「五個互相」：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，以及最難的是互相諒解，他辦過世大運、8次雙城論壇，台灣對等尊嚴、最大利益都有做到，「（兩岸問題）絕對比民進黨處理得好」。

柯文哲也說，現在立法院沒有「閣揆同意權」，但行政院長必須是立法院最大黨可以接受的人選；總統要任命行政院長，不需經立法院同意，（他當總統）那就自己到立法院備詢，「我一定會去，這才是三權分立」，哪有說有權力、沒有責任的。

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這屆立法院民眾黨獲5席不分區立委，柯文哲談到國會席次表示，區域立委要突圍不容易，不分區立委目標當然是越高越好，如果沒有超過8席就算輸了，8席是低標。

至於是否爭取前台北市副市長黃珊珊、前時代力量立委黃國昌加入民眾黨不分區立委，柯文哲說，要看他們個人意願，也會邀請參加團隊，但不一定要當不分區；畢竟黃國昌是時代力量創黨元老，要他來當不分區，還是會有疙瘩。（編輯：林克倫）1120402