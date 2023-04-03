綠推書單要侯友宜做功課 市府反薦書籍盼理解市政

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民進黨新北市議員卓冠廷（圖）等3日表示，新北市長侯友宜不用心導致建設停擺，推薦「美國總統的七門課」等書給侯友宜在總質詢前做功課。（卓冠廷提供）中央社記者高華謙傳真 112年4月3日

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（中央社記者高華謙新北3日電）綠營新北議員卓冠廷等今天說，新北市長侯友宜不用心導致建設停擺，推薦「美國總統的7門課」等7本書給侯在總質詢前做功課；市府說，民代如果不熟市政，可讀「改變的勇氣」等。

民主進步黨籍新北市議員卓冠廷、李宇翔、翁震州、顏蔚慈、陳乃瑜、張錦豪與黃淑君今天發布新聞稿。卓冠廷說，「美國總統的7門課」中，首門課「人品貴重」就要領導人須要求自己與幕僚言行一致，建議侯友宜與團隊面對問題與監督應停止說謊，不然爭取選總統將一敗塗地。

陳乃瑜說，侯友宜過去是極權體制下執法者，卻不見他反思過去錯誤，推薦閱讀「走過長夜」省思台灣人權價值。李宇翔則建議閱讀「消失的40年代2：背後那支槍」，讓侯友宜了解自己過去手裡拿的槍是如何讓台灣人陷入被政權壓迫陰霾。

顏蔚慈表示，新北市已成一言堂，推薦閱讀「1984」，深刻了解什麼是人民的思想自由。張錦豪則推薦侯友宜讀「紅色賭盤」，了解中共高層內部惡鬥與貪腐真實細節，希望侯友宜面對中共引以為戒。

翁震洲則說，侯友宜曾在18樓公開展覽油畫大師李梅樹的作品，卻只知道畫很貴，推薦讀「陳澄波密碼」，深入探索台灣美術及自由價值。黃淑君說，兒童節前夕，侯友宜至今對恩恩案等毫無歉意，希望他重視人民之痛，可閱讀「最後一次相遇我們只談喜悅」。

新北市政府說，民代有空噴政治口水，不如多花點時間了解新北市政建設全貌，免得自曝其短。市政工作如火如荼，從來沒有一刻停歇，有心人士持續睜眼說瞎話，將基層公務員的辛勞付出，當作創造自己政治聲量的墊腳石，這種行徑實不足取。

新北市府表示，新科民代如果對市政成績不熟悉，不如幫自己多開幾本市政相關書單，例如「改變的勇氣」「大城小國」等，無論是建設擘劃或治市理念願景，都描述得鉅細靡遺。如果身為地方民代連新北市政相關書籍都沒讀過，到底是誰不認真，答案呼之欲出。

對此，卓冠廷再反擊表示，「改變的勇氣」是用公帑出的市府公關書，「大城小國」則是侯友宜個人書籍，市府竟公然用市府新聞稿推銷侯友宜書籍，如此公私不分、傲慢和不長進，也難怪侯友宜連任100天民調會直落。（編輯：張銘坤）1120403