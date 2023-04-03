民眾黨27日起總統初選登記 5/17公告總統提名人

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（中央社記者陳俊華台北3日電）民眾黨選決會今天決議，17日公告總統及區域立委提名辦法，27日起總統初選領表登記，若超過1人登記將進行協調或初選；經中央委員會確認後，5月17日將公告民眾黨2024總統提名人。

台灣民眾黨3月29日公布選舉決策委員會成員名單，包括當然委員2人黨主席柯文哲、秘書長周台竹，指定委員8人，分別是新竹市長高虹安、立法院黨團總召邱臣遠、指定中央委員林富男、台北市前副市長黃珊珊、台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅、柯文哲辦公室特聘顧問林有志、宜蘭縣黨部主委李偉華、黨代表張清俊。

民眾黨透過新聞稿表示，今天召開第一次選舉決策委員會，在會議中討論總統與區域立委提名期程。

會中決議2024總統初選期程草案，4月17日選決會公告，4月27日到5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記，進行協調或初選，5月17日中央委員會確認後，當天公告民眾黨2024總統提名人。

2024區域立委提名期程部分，4月17日公告總統及區域立委提名辦法，5月12各縣市黨部完成推薦，推薦名單送選決會審議，5月31日之前完成協調或民調，6月7日中央委員會公告區域立委提名名單。

柯文哲昨天接受網路節目專訪時表示，只有他當總統，藍綠都能接受；他的競選口號對內是「聯合政府，團結台灣」，對外是「兩岸和平，台灣自主」，並認為應召開「兩岸關係國是會議」，先解決內部問題。

談到國會席次，柯文哲則說，區域立委要突圍不容易，不分區立委目標當然是越高越好，如果沒有超過8席就算輸了，8席是低標。（編輯：張均懋）1120403