分析參選總統傷及國民黨或民進黨 柯文哲：很難講

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（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，有些言論認為他的政治光譜被擠到偏藍一方，但他參選2024總統到底傷到哪個陣營，「老實說很難講」；至於4月訪美規畫，目的除了認識美國，也要被美國認識。

柯文哲今天下午接受中廣論壇節目專訪，談及2024大選及訪美規畫。

柯文哲表示，有些言論認為他的政治光譜被擠到偏藍一方，但他的支持者族群在40歲以下，40歲以下的民眾不太容易投給國民黨，如果2024總統參選名單沒有柯文哲，這些人會投給民進黨。

柯文哲說，他參選總統到底是傷到國民黨還是民進黨，若針對選票分析，「老實說很難講」。

柯文哲坦言，國民黨必須解決年輕人難以出頭的問題，不能變成老人黨，為了政黨長久發展，還是要給年輕人機會。

談及2024選戰，柯文哲說，近期民眾黨文宣部、組織部開始籌備海選徵才，並準備跟人力銀行合作。他也打趣說，最近臉書上罵他的人比較少，「應該是經費還沒撥下」。

主持人朱蕙蓉好奇與鴻海集團創辦人郭台銘合作是否破局。柯文哲表示，要找郭台銘發個簡訊就可以，順其自然就好，笑說媒體報導破局是「言者無心，聽者有意」。

至於4月訪美行，柯文哲表示，訪美的目的有兩個，一是認識美國，另一是被美國認識。

柯文哲說，對美國而言，台灣的優先順序排很後面，99.9%的美國人不知道台灣有民眾黨，美國參、眾兩院及國務院可能也不曉得，因此此行會先想一下如何介紹自己與台灣的第三勢力。

柯文哲也分析，總統蔡英文出訪中美洲友邦且過境美國、前總統馬英九赴中國大陸祭祖，兩人出訪時間幾乎一樣，這機會太低，「太刻意了」。

柯文哲說，可能中、美雙方情報機構盯著彼此，他相信蔡總統的行程中共一定是先知道，「台灣處在中美之間實在壓力太大」。（編輯：林興盟）1120324