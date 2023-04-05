消除種族歧視國際日 駐多倫多辦事處設攤讚台灣

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（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）加拿大安大略省約克郡警局近日舉辦「消除種族歧視國際日」活動，駐多倫多辦事處應邀參加，設攤推廣台灣文化，宣揚台灣發展現況。

駐多倫多辦事處長陳錦玲4月1日在安大略省萬錦市（Markham）舉辦的這項活動中表示，消除種族歧視觀念，除透過宣導教育，還需以行動落實日常生活；台灣非常重視這項議題，去年12月對外發表「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」首次國家報告，讓台灣人權發展邁向新里程。

陳錦玲感謝約克郡（York Region）警局對推動尊重多元文化、消除種族歧視的用心與努力，期待社會大眾更加認識及體現多元文化，進而消除種族歧視，共同建設多元文化共榮的美好社會。

當日現場設有多國文化攤位約60多席，主辦單位也安排代表不同族裔文化特色的歌唱、舞蹈等表演。駐多倫多辦事處的吉祥物台灣黑熊「黑皮」格外吸睛，許多民眾爭相合照。

現場加入駐多倫多辦事處Taiwan in Toronto臉書粉絲團或推特（Twitter）的民眾逾百人，許多人開心領取台灣鳳梨酥、蘋果西打、動物燈籠、愛心國旗T恤等台灣特色小禮物。

辦事處也請專業文化老師介紹傳統文化的布袋戲偶、紙燈籠，並展示台灣特色雜誌，讓這場促進多元文化及族群和諧的年度盛會更加多彩繽紛。（編輯：郭中翰）1120405

駐多倫多辦事處處長陳錦玲（左2）與萬錦市長薛家平（右1）、僑務委員林美玲（右2）、駐多倫多辦事處文化中心主任藍柏青（左1）1日在約克郡警局主辦的消除種族歧視國際日活動中合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年4月5日