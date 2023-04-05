消除種族歧視國際日 駐多倫多辦事處設攤讚台灣
2023/4/5 10:52（4/5 11:06 更新）
（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）加拿大安大略省約克郡警局近日舉辦「消除種族歧視國際日」活動，駐多倫多辦事處應邀參加，設攤推廣台灣文化，宣揚台灣發展現況。
駐多倫多辦事處長陳錦玲4月1日在安大略省萬錦市（Markham）舉辦的這項活動中表示，消除種族歧視觀念，除透過宣導教育，還需以行動落實日常生活；台灣非常重視這項議題，去年12月對外發表「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」首次國家報告，讓台灣人權發展邁向新里程。
陳錦玲感謝約克郡（York Region）警局對推動尊重多元文化、消除種族歧視的用心與努力，期待社會大眾更加認識及體現多元文化，進而消除種族歧視，共同建設多元文化共榮的美好社會。
當日現場設有多國文化攤位約60多席，主辦單位也安排代表不同族裔文化特色的歌唱、舞蹈等表演。駐多倫多辦事處的吉祥物台灣黑熊「黑皮」格外吸睛，許多民眾爭相合照。
現場加入駐多倫多辦事處Taiwan in Toronto臉書粉絲團或推特（Twitter）的民眾逾百人，許多人開心領取台灣鳳梨酥、蘋果西打、動物燈籠、愛心國旗T恤等台灣特色小禮物。
辦事處也請專業文化老師介紹傳統文化的布袋戲偶、紙燈籠，並展示台灣特色雜誌，讓這場促進多元文化及族群和諧的年度盛會更加多彩繽紛。（編輯：郭中翰）1120405
駐多倫多辦事處處長陳錦玲（左2）與萬錦市長薛家平（右1）、僑務委員林美玲（右2）、駐多倫多辦事處文化中心主任藍柏青（左1）1日在約克郡警局主辦的消除種族歧視國際日活動中合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年4月5日
駐多倫多辦事處的吉祥物台灣黑熊「黑皮」1日在加拿大安大略省約克郡警局舉辦的消除種族歧視國際日活動上大受歡迎，吸引許多民眾合照。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年4月5日
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