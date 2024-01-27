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嘉義以南區域立委掛蛋 國民黨著手扎根地方

2024/1/27 17:36（1/27 17:41 更新）
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2024大選落幕，國民黨在嘉義以南地區未能取得區域立委席次。新北市長侯友宜（前右2）27日赴嘉義參加選後感恩茶會時表示，南部長期一黨執政並不好，要找回下一代對國民黨的信心，未來一定有機會重返執政。前左2為國民黨主席朱立倫。中央社記者姜宜菁攝 113年1月27日
2024大選落幕，國民黨在嘉義以南地區未能取得區域立委席次。新北市長侯友宜（前右2）27日赴嘉義參加選後感恩茶會時表示，南部長期一黨執政並不好，要找回下一代對國民黨的信心，未來一定有機會重返執政。前左2為國民黨主席朱立倫。中央社記者姜宜菁攝 113年1月27日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣27日電）國民黨在此次選舉中，嘉義以南無半席區域立委，新北市長侯友宜今天參加嘉義縣感恩茶會時表示，需長期扎根，爭取年輕人和中間選民認同，國民黨才有重返執政的機會。

國民黨主席朱立倫和侯友宜今天參加2024總統立委大選嘉義縣感恩茶會，國民黨不分區立委當選人王育敏、許宇甄等人出席；侯友宜先是一鞠躬感謝支持，他說，因個人不努力而無法贏得勝選。

侯友宜表示，國民黨要在地方長期扎根，爭取更多人認同國民黨，也要讓年輕人接棒，重新蛻變才能爭取到中間選民和年輕人的票。

侯友宜認為，國民黨必須要發掘更多優秀年輕人，給下一代機會，還要更努力獲得下一代、年輕人及中間選民的認同，特別是南部長期一黨執政並不好，要找回下一代對國民黨的信心，未來一定有機會重返執政。

朱立倫表示，國民黨不分區立委當選人王育敏、翁曉玲和林倩綺會在嘉義縣設置服務處，國民黨54名立委當選人也是嘉義縣民的後盾，全台還有15名縣市首長也會為嘉義縣民服務。

王育敏強調，此次選舉國民黨在嘉義以南沒有半席區域立委，大家要繼續拚、團結，相信有一天綠地會變藍天。

國民黨部嘉義縣黨部主委翁重鈞去年5月即向黨中央請辭主委一職，最後慰留成功，翁重鈞今天再向朱立倫請辭，他也盼黨中央針對下屆嘉義地方選舉提早布局，才有機會勝選。

朱立倫對此回應，國民黨將由公職人員兼任地方主管，預計農曆年後完成相關安排。（編輯：郭諭儒）1130127

國民黨主席朱立倫（左起）及新北市長侯友宜27日到嘉義縣參加2024大選感恩茶會，侯友宜先是深深一鞠躬感謝大家支持，也表示國民黨要在地方長期扎根，讓嘉義縣有機會爭取更多人認同國民黨。中央社記者姜宜菁攝 113年1月27日
國民黨主席朱立倫（左起）及新北市長侯友宜27日到嘉義縣參加2024大選感恩茶會，侯友宜先是深深一鞠躬感謝大家支持，也表示國民黨要在地方長期扎根，讓嘉義縣有機會爭取更多人認同國民黨。中央社記者姜宜菁攝 113年1月27日
#國民黨部
#朱立倫
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