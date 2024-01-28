騰雲二型無人機作戰測評有精進之處 近期將執行複測

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（中央社記者游凱翔台北28日電）國造騰雲二代大型無人機為國機國造代表之一，已在民國111年完成研發測評，空軍112年接受教育訓練，並進入軍種作戰測評階段，但知情人士指出，測評間仍有改進之處，目前正精進軟硬體設備，近期將複測。

無論軍、民用無人機均在俄烏戰場立下功勞，台灣面臨中共文攻武嚇，已急起直追發展無人機技術，包括由國家中山科學研究院研製小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲及巡飛彈等無人機，甚至軍備局也以四軸、多軸無人機為基礎，改裝並掛載步槍、榴彈砲。

其中由中科院自行研製的「二代騰雲」屬大型無人機，由於一代舊型機不符軍方需求，未正式撥交空軍；相較一代機，二代機已換裝新式發動機，其構型、系統均重新設計。

針對二代騰雲的研製進度，民國111年3月中旬已完成第一階段研發測評，並以衛星導控測試自動起降、近24小時長時間滯空等項目，而空軍官兵已在112年1、2月接受中科院教育訓練，並在同年3月進入作戰測評。

知情人士透露，由於在軍種作戰測評期間仍有改進之處，因此目前仍在精進階段，並更新騰雲的軟硬體設備，近期將進行複測。

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國軍裝備研發流程初步分5大階段，分別是：概念展示、工程發展階段、研發測評（未到軍種）、作戰測評（軍種）、量產；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。

雖然二代騰雲構型曾在108年國防產業展中亮相，但中科院在112年國防產業產中披露，近年已將機艙及機腹內次系統、掛載裝備完成開發且通過測評，例如衛星導控、電子偵蒐、合成孔徑雷達等均開發完畢，更配備多重飛控導航複連設計，一旦飛行失效就會啟動備援機制；另外，動力系統雖然與對美軍購的MQ-9B無人機相同，但其餘零組件自製率很高，有助奠定國造無人機的發展。（編輯：蘇志宗）1130128